Reincidente. Por segunda vez, la intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, eludió presentarse en el Concejo Deliberante local para responder preguntas que le quieren hacer –y que ya le hicieron en forma pública ante su ausencia reiterada—los familiares de Camila, Gonzalo, Danilo, Aníbal y Rocío , la única sobreviviente de la Masacre ocurrida el 20 de mayo. Por medio de una nota enviada al presidente del cuerpo legislativo Mayol dijo que la citación que recibió “carece de virtualidad y andamiento” (sic), que las movilizaciones tienen fines políticos y que teme que si ella va al Concejo se produzca “un siniestro” con lesionados y otras consecuencias. Los familiares respondieron que frente a la negativa, crece en ellos “la idea de la complicidad que tiene” en lo ocurrido.



Esta vez, las familias y los vecinos que los acompañaron ni siquiera pudieron entrar al recinto de sesiones del Concejo, que funciona en la misma sede de la Municipalidad, porque las puertas del edificio permanecieron cerradas, aunque había una cita fijada con día y hora para que fueran a escuchar las razones de Mayol.

Los vecinos, aunque sabían previamente de la negativa de la intendenta a concurrir a la interpelación, de todos modos se concentraron frente al edificio de la Municipalidad, donde está el recinto del Concejo Deliberante. Frente a las puertas cerradas, dado que tampoco concurrieron los miembros del Concejo, hicieron un acto y dieron a conocer sus opiniones.

Yanina Zarzoso, la mamá de Camila, subrayó que ante el nuevo faltazo de la intendenta están “con toda la indignación del mundo porque seguimos esperando respuestas y esta señora sigue sin dar la cara”. Señaló que de ahora en más “nosotros vamos a seguir exigiendo y ella va a tener que responder nuestros reclamos de la manera que nosotros queremos porque no vamos a tolerar que se siga posicionando desde ese lugar de poder, porque el poder lo tenemos nosotros”.

Reprochó el hecho de que Mayol “nos acuse a nosotros de estar haciendo política, de que esto se politizó, y es ella la que hace política quedándose en su casa sin dar una respuesta”. Concluyó que “su ausencia me hace pensar aún más en la complicidad que tiene porque por algo no se presenta, que tiene miedo porque hay algo que no quiere decir sobre lo sucedido”.

Gladys, la mamá de Danilo Sansone, también rechazó lo dicho por Mayol respecto de la supuesta intencionalidad política del reclamo. “Nosotros no venimos a hacer política –recalcó--, nosotros venimos porque somos madres, padres, tíos, parientes. Yo le vengo a pedir una respuesta como mamá, no somos abogados, ni jueces, ni nada, sólo somos familiares”. Gladys señaló que Mayol “no le está dando respuestas al pueblo como intendenta, como debería dar y cuando venimos, las puertas del Concejo están cerradas. ¿A qué le tiene miedo? Nosotros estamos pidiendo justicia por los chicos, no la vamos a lastimar, no le vamos a hacer nada”.

Desde las escalinatas del municipio, una familiar de Camila López, dijo que la intendenta “afirma que está con nosotros, pero ¿dónde está con nosotros? Nosotros necesitamos ayuda, pero no estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo apoyo psicológico, ayuda moral, porque estamos destruidos por lo que nos pasó”.

Susana Ríos, la mamá de Gonzalo, visiblemente conmocionada, reiteró que lo que quieren “es que se haga justicia, que todos los culpables paguen por la muerte de los chicos”. Luego tuvo que retirarse porque se sentía débil para seguir, pero aseguró: “Siempre voy a estar con ustedes, con los familiares de los chicos y con todos los vecinos, porque esto nos afecta a todos”.

Cada intervención fue seguida con aplausos, gritos e incluso se escucharon algunos insultos dirigidos a la jefa de la comuna local. Desde hace tiempo, primero a través de las redes sociales y luego en las marchas que se realizaron, los vecinos vienen solicitando la renuncia de Mayol y en los últimas días, le exigen a la justicia “que investigue la responsabilidad política de la intendenta” de San Miguel del Monte.