Desde Santa Fe

Juntos por el Cambio, como se llama ahora la sociedad que propone la reelección de Mauricio Macri, tendrá internas en Santa Fe. El juez federal con competencia electoral Reinaldo Rodríguez autorizó a la lista de radicales que encabeza Martín Rosúa a competir -en paridad- por las candidaturas a diputados nacionales en las PASO del 11 de agosto, con la lista que postula al jefe del PRO, Federico Angelini. La primera es la lista B y la segunda la A. La igualdad de oportunidades es que ambas boletas irán pegadas a la fórmula presidencial, que era lo que no quería la Casa Rosada y lo que ordenó el magistrado. “Es un fallo justo”, dijo a este diario el presidente de la UCR, Julián Galdeano, mentor de la disidencia. “Bienvenido sea que podamos competir todos en igualdad de condiciones y no que haya un caballo del comisario”.

Galdeano ya había señalado al jefe de Gabinete Marcos Peña, al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y al ex candidato a gobernador de Cambiemos José Corral, tercero cómodo en las elecciones del 16 de junio, como los autores del libreto para obligar a Rosúa y compañía a competir con una boleta corta, sin la sábana de Macri, pero “la jugada les salió mal”, festejó el presidente del radicalismo santafesino.

El juez Rodríguez intervino en el conflicto porque la junta electoral de Juntos por el Cambio oficializó sólo la lista de Angelini y “no permitió” que la boleta de Rosúa “pueda ir adherida a la fórmula” Mauricio Macri-Miguel Pichetto. La apoderada de la lista B Vamos Todos, Alfonsina Gregoret, impugnó esa decisión de sus colegas. “La junta electoral de la Alianza no tiene facultades ni competencia suficiente” para decirle que no a una lista que adhiere a una fórmula presidencial y quiere asociarse al mismo cuerpo de boleta, argumentó. “La decisión de otorgar o no dicha autorización es resorte exclusivo de los apoderados”, según las normas legales.

El juez le dio la razón a Gregoret. Recordó que el acta que formalizó la alianza Juntos por el Cambio en Santa Fe propone un “acuerdo de adhesión” entre las listas locales (que son las que encabezan Angelini y Rosúa) con la fórmula nacional. En las PASO -siguió Rodríguez-, “la unión de boletas de las listas de precandidatos debe contar con el consentimiento expreso de los apoderados de las listas” y ese “acuerdo se presentará ante el juez con competencia electoral”. “Por lo tanto, corresponde hacer lugar al planteo” de Gregoret. Rodríguez ordenó entonces a la junta electoral partidaria “respetar lo pactado” en “el acta de constitución de la alianza” y oficializar la boleta presentada por la lista B Vamos Todos.



“La resolución del juez viene a subsanar una evidente injusticia y pone en igualdad de condiciones a las listas que participan en la alianza Juntos por el Cambio”, festejó el primer candidato. En la lista, Rosúa es acompañado por María Paula Mascheroni, Rocío Villoria, Guido Galeano y Lilia Sosa Gereli, entre otros.



Julián Galdeano saludó el fallo judicial porque “resolvió a favor de nuestra petición que era justa. La fórmula Macri-Pichetto no es un patrimonio de un solo partido, sino de la coalición en su conjunto. Los radicales queremos ser protagonistas de este proceso electoral, con una lista de diputados nacionales”.

-¿Hubo una maniobra para proscribirlos? –preguntó este diario.

-No para proscribirnos, sí un intento de que hubiera una sola lista (la de Angelini, impulsada por Corral). Y cuando una sola lista no alcanza para contener a todos los sectores, hay que respetar el mecanismo democrático de participación de las elecciones primarias. Eso es lo que establece la ley. Incluso, eso favorece a la fórmula, es más saludable en términos políticos que todo el mundo salga a la cancha porque eso le va a dar más volumen (a la dupla Macri-Pichetto) en Santa Fe y no una lista sola que no contenía a todo el mundo, por lo pronto a la UCR no la contenía.