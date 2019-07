Vélez Sarsfield decidió este jueves no ceder a sus tres futbolistas para los Juegos Panamericanos, en los que la Selección argentina tendrá un equipo muy debilitado ya que no contará con mayores de 23 años, y el entrenador Fernando Batista espera que no se produzca un "efecto dominó" con otros clubes.

La decisión fue tomada en las últimas horas y se basó en que muchas otras instituciones no habían cedido a los suyos. Vélez contaba con Nicolás Domínguez y Matías Vargas, entre la nómina, que son dos futbolistas que se encuentran entre los candidatos a ser transferidos, al tiempo que tampoco irá el lateral izquierdo Francisco Ortega.

Los jugadores concurrieron lunes y martes al predio de la AFA y entrenaron bajo las órdenes de entrenador, pero dejaron de hacerlo luego de la decisión de la institución. Antes, Javier Mascherano, Fabricio Coloccini, Lucas Menossi y Maximiliano Rodríguez, cuatro de los cinco mayores preseleccionados, fueron negados y por eso el DT decidió que hayan sólo sub 23.

En tanto, Boca negó a Nicolás Capaldo y Alexis Mac Allister y Racing hizo lo propio con Matías Zaracho al aducir que no estaba recuperado de una lesión. Otras instituciones, como Banfield, terminaron cediendo ante un pedido de AFA y autorizando a sus jugadores.

"Pablo Cavallero -mánager de Vélez- me explicó que fue una decisión en conjunto con la comisión directiva, pero esto no significa que no se pueda revertir o haber una charla. Lo que si estas situaciones te altera el trabajo porque uno cuenta con jugadores importantes", afirmó Batista, y agregó: "Tapia esta atrás de esto y quiere solucionar el tema. Ojalá que no se produzca un efecto dominó con los otros clubes".