El Arzobispado de Salta difundió un protocolo de actuación ante denuncias de abuso sexual por parte de sacerdotes, en el que pide perdón a las víctimas, reitera que la justicia canónica debe ajustarse a la civil y anuncia la decisión de entregar información surgida de las investigaciones internas de la Iglesia. "Los clérigos de la Iglesia Católica son también ciudadanos de este país y por lo tanto han de cumplir la ley como cualquier otro. No debe haber para ellos excepciones pues no están por encima de nadie", dice el texto titulado "Las víctimas son los primero" y que lleva la firma del arzobispo Mario Antonio Cargnello. Salta es una de las provincias con más casos de religiosos denunciados, entre ellos, el ex obispo de Orán, Gustavo Zanchetta (foto), quien por orden del papa Francisco fue trasladado al Vaticano. Además de Zanchetta, están siendo investigados José Carlos Aguilera, Emilio Lamas, Agustín Rosas, Nicolás Parma, Néstor Aramayo y Abel Balbi.