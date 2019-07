Con su padre Jorge en las gradas, el juvenil Román Burruchaga tuvo un debut con victoria este lunes en el All England Club londinense al derrotar al español Pablo Llamas por 6-4, 4-6, 6-2, y se convirtió así en el único de los juniors argentinos que pasa a la segunda ronda en el torneo junior de Wimbledon.



El tenista de 17 años afirma encarar el torneo "partido a partido", al tiempo que espera ir soltándose cada vez más. "De a poco voy sintiéndome más cómodo en esta superficie. Ahora vamos a ver qué pasa", afirmó el hijo del campeón del Mundial '86 de fútbol, tras declararse satisfecho de realizar su "primera gira en pasto y aquí en Inglaterra".



Jorge Burruchaga, que no pudo acompañar a su hijo en mayo a París en ocasión del torneo de Roland Garros, no quiso perderse el progreso de su vástago en Londres.

"Quería venir porque hace mucho que no me ve", reconoce Burruchaga junior, mientras su padre admite que "sufre" un poco presenciando los partidos.

Hace 33 años, la Selección argentina se proclamaba campeona del mundo por segunda vez en la historia venciendo a Alemania por 3-2, con un gol del legendario ex futbolista de Independiente en el minuto 83. Faltaban aún 16 años para que naciera Román, que ahora busca prolongar la tradición familiar en victorias deportivas.