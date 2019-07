"Sorprenden los agravios"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, le apuntó con todo lo que tenía a su adversario del Frente de Todos, Axel Kicillof: aseguró que si gana "gobierna La Cámpora" y afirmó que "Kicillof es Máximo (Kirchner) y el proyecto es Máximo 2023. Por eso hicieron este armado". Insistió en que "representa al sistema que gobernó la provincia 28 años y no dio respuestas a cosas muy básicas". Los intendentes peronistas salieron a defender a su candidato y cuestionaron a la gobernadora macrista.

Pese a que Kicillof no pertenece a esa organización, Vidal se esforzó por pegarlo a La Cámpora y por azuzar la demonización de ese espacio político: "La Cámpora va a ser el gobierno. No va a influir, va a gobernar. El kirchnerismo ha logrado construir explicaciones para lo inexplicable y hacer de la verdad algo menor. Hay cosas que no están sujetas a la interpretación. No podés decir que no podés medir la pobreza porque estigmatiza. La justicia militante no está bien". En una entrevista muy complaciente, Vidal pudo explayarse contra su adversario: "Tratan de envolver con buenos discursos y muchas mentiras realidades que son inocultables", sostuvo.

Vidal apuntó contra el candidato que más la preocupa: "Él y todos los que forman parte de esa lista representan al sistema que gobernó a la provincia 28 años, contra el que me enfrenté en 2015". "No se trata de una cara, sino del sistema que en 28 años no dio respuestas a cosas muy básicas: no dio chalecos a los policías, no dio respuesta a los pacientes con cáncer e hizo que en las cárceles no hubiera candados. No hacían las rutas y había escuelas destruidas. Las caras cambian, pero en el fondo es lo mismo", insistió. La gobernadora aprovechó para atacar a Sergio Massa: "He tenido un vínculo de consenso con él para sacar leyes, pero es inentendible que vuelvas a un lugar del que te fuiste por diferencias profundas, de valores. Va a costar que la gente vuelva a creer en él. Nadie se va con los votos en una valija".

La respuesta a Vidal llegó por parte de los intendentes peronistas.



"Me sorprende la campaña de agravios de María Eugenia Vidal a Axel Kicillof. Sería mejor que esté atenta a las necesidades de la provincia, de las Pymes y de las industrias que cerraron o están en crisis por las políticas de su presidente, en vez de armar una campaña sucia", respondió Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, que buscará en octubre su reelección por el Frente de Todos.

"Hagamos una campaña limpia, sin trampas", pidió Gabriel Katopodis, intendente de San Martín. Y resaltó: "Vamos a trabajar con Kiciloff para que la provincia vuelva a generar trabajo y esperanza. Caminando junto a la gente, hablando con la verdad, sin versos ni falsas promesas".

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, advirtió: "No sé de qué habla; si gana Axel vamos a poner en marcha la Provincia.



Por su parte, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, le advirtió a Vidal que "a la provincia la va a gobernar una coalición de partidos que va a defender a la gente y no va a abandonar a las escuelas públicas como usted lo hizo".