#Enfiestados La Fiesta Muvit juntará los tecno-proyectos Nicolino, Obeid, Luks y Pey (hoy a la medianoche, Humboldt). La Fiesta Leftclub desatará electrónica oscura con Carisma –el dúo de Ismael Pinkler y Carolina Stegmayer–, Betas y Djs Pareja (mañana a las 23.30, La Tangente). La Fiesta Mis 15 convidará hits noventosos en El Quetzal (mañana a las 23.30). La Fiesta Puerca invitará coreos rockeras en Vorterix (mañana a la medianoche). Y la Fiesta Yes! armará plan reggae con feria + shows de Canal Mono, Del Andar, Selector Djohnnykif y la Vj Violeta Lvare (mañana a la medianoche, Club V).

#PresenteContinuo Salen a la cancha a bancar sus discos nuevos. Hoy, Klub defenderá el single Sigue en The Roxy Live (a las 19) y el cordobés Lucas Heredia señalará Lo mínimo indispensable en Casa de Córdoba (a las 20, gratis). Mañana, Faka –nuevo plan del exFlema, Juan Fandiño– pelará Volviendo a las raíces en Uniclub (a las 19, con Gusanos y Ermitaños como invitados) y Plan de Escape evocará Memorias de un muerto novato en Teatriz, Mar del Plata (a las 23.30). Y el domingo, Cinnamun Beloved mostrará Stain en Melonio Bar (a las 18, con previa de Buffalo Force y Breaking Your Will) y Sin Escalas catará su EP Volando Bajo en La Trastienda (a las 20).

#DameTicket Gordo Indie y Cultural Bombing agitarán juntos en C.C. Matienzo (hoy a las 21). Nonpalidece será anfitrión de los brasileños Ponto de Equilibrio en Rosario (hoy a las 21, La Sala de las Artes). Babasónicos coqueteará en La Plata (mañana a las 19, Club Atenas). Josefita y No Somos Nada rockearán codo a codo en The Roxy La Viola Bar (mañana a las 20). La Saga de Sayweke y Gulp! tejerán noche ricotera en Gregon Bar (mañana a las 21).

#CualquieraPuedeGooglear Click festivalíptico: el Festival Sónica amontonará a 17 djs argentinos en Otra Historia Club (hoy a las 21). Click tributero: Láser Experience Soda Stereo honrará con show de luces la música de Gustavo Cerati y su banda (hoy a las 20, C.C. Konex) y Physical Graffiti armará homenaje a Led Zeppelin mañana a las 21 en el C.C. San Isidro. Click soplavelas: la big band La Descarga celebrará diez años salseros con toque en Uniclub (mañana a las 23.30). Click & libros: la Feria del Libro Infantil y Juvenil bifurcará sedes en la CABA (CCK, desde mañana) y en La Plata (Pasaje Dardo Rocha, desde el 19/7), de 12 a 20, con entrada libre y menú de stands, muestras, talleres y espectáculos.