I.

Esto no es la duda del papel doblado, ni alguna mitología lejana adivinada al trasluz. Más bien esto es algo que aparece después de una copa o dos, como una cita con un rinoceronte alado, un marcianito azul que se mueve en el living de tu casa como una libélula casi ebria, casi coliflor, casi dios con la piel levantada.

II.

Si no leíste el punto uno, no te aflijas. Lo único que quiero es que esto viva de un modo u otro, más bien de otro, porque hay algo aquí en leve tránsito, que medita sobre con sus deditos semi-androides, semi-remolques, seminales.

III.

Más que volumen, esplendor. Los nudos que una desata en la tierra manifiestan la amplitud del cielo. Mirando fijamente un punto, el pequeño dios de los umbrales, desde su firme y diminuta prominencia, suelta un chorro rayano con el Big Bang y ladran, ladran los perros gigantes del universo, y esto es tan fuerte, tan lino y amapola, tan luciérnaga y tantra.

IV.

Podrías empezar a leer desde aquí. Todos los puntos de esta página son principio y son final. En su rotación, el eje es esto. Una cuchara doncella, un hambre mancebo que viene acribillándome en devoraciones.

V.

Esto es un líquido agitado de árbol y hierba. Rotación y traslación. Medusa infinita de sed. Nada, nada. No se hace ver. No se explicita. Esto desnudo bajo la piel de charol, dentro y fuera de la nave nodriza a quien cualquiera podría confundir con la azucena. Esto es.

VI.

Esto no es un ununquadio, aunque, igual que él, existe pero se lo desconoce. Papel pero pájaro. Letra a fuer de bestias, a fuer de cuántica, a fuer de Uritorcos, a fuer de grillos, a fuer de órbitas. Eso que ha sido llamado tempranamente y no comienza ni termina. Eso que se expande en medusa sin fin y nosotros lo llamamos esto.

VII.

Virgencita de Caacupé, ruega por esto. Canillita del barrio de la estación, ruega por esto. Néstor Perlongher, ruega por esto. Mariquita Sánchez de Thompson, ruega por esto. Colibríes y cacatúas, rueguen por esto. Perejil y cardamomo, rueguen por esto. Gli Scattiàti, ruega por esto. Eso y aquello, aquí y ahora, arriba y abajo, adentro y afuera, rueguen por esto.

VIII.

El rinoceronte alado y el marcianito azul, pasan de un instante a todos los instantes y nos miramos fijamente dentro de la copa. Se encarna en nosotros un pequeño punto, tal como es, totalmente desembarazado de los pesos orgánicos, un big bang éxtasis y tan fuerte, tan lino y amapola, tan luciérnaga y tantra y sublimación.

IX

Una vez tocados por esto, la superimaginación ladra, ladra con los perros gigantes del universo, y la palabra planeta no es un depósito de materia astronómica sino cuchara doncella, un hambre mancebo. En la superimaginación esto se vuelve evidente.

X

Cada cual cree en lo que puede creer. Lee lo que puede leer. Escribe lo que puede escribir. A las marcianitos, rojaijú; a los rinocerontes alados, rojaijú; a Perlongher y al canillita del barrio, rojaijú. Esto es una locura. Pero si empezás a leer ahora, rojaijú.

XI

Esto no es lo único ni lo primero. Puede que recién en este punto te decidas a leer sobre esto, y creo que es un muy buen lugar para iniciar un recorrido. Los puntos doce, como a las páginas doce, les cabe bien la responsabilidad de hito. El número doce, como buen sagitariano, es muy aventurero.

XII

Esto, debo aclararlo, una vez más, no tiene forma de rinoceronte ni de criatura marina, ni de poema, ni de cuento, aunque es algo muy activo, y larga chorros de sí mismo pero, a su vez, se nutre de todo lo demás. Todo lo demás le sube por las venas de los brazos, lo recorre a más de 400 años luz, sube, sube mezclado con polvo de estrellas, rojaijúes y constelaciones, y explota hasta alcanzar una vida media de 21 segundos, lo cual puede ser confundido, otra vez, con un ununquadio mariposa, pero ya se sabe, no lo es y tampoco rinoceronte, ni tampoco es esto porque ahora es todo lo otro, por estricta ley de reciprocidad y no por superchería poética.

cairo367@yahoo.com.ar