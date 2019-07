26 de mayo

¡Vaya valla! La Bendita Valla silenciosa nos protege de la Maldita Chapa ruidosa. Ni estatales ni privadas: ambas, y con un satélite desconcertado que registró mi registro. Pero mientras me encaminaba a hacerlo, entre los menos de cien metros que median entre la puerta del pasillo y las susodichas, no va que sale en auto el marido de la Amenazante del 12, en adelante denominado el Amenazante del 12. Tuve la inmensa suerte de que el kiosquero estuviera en la puerta y me saludara todo ese tiempo mientras su hijo el Seba me preguntaba sin parar por mi gato. Porque el Amenazante del 12, subido a su auto con toda su familia (la Amenazante y los Amenazantecitos) iba siguiéndome como quien dice a paso de hombre, todos esos metros, una siniestra acción que me hizo revivir los años de la dictadura y a la que puse fin cuando levanté mi celular fingiendo sacarle una foto, ante lo cual salió disparado y me dejó sacar las fotos tranquila. Cuando volví junto al kiosquero y le conté todo lo ocurrido en los últimos días, el Seba me decía que me veía pálida y mal. "¿Por qué no llorás?" me preguntaba en su inocencia. El kiosquero insistía en que denuncie la amenaza del 18 de mayo pasado, yo trataba de explicarle la complejidad de la situación territorial y los peligros de denunciar y que total, amenaza simple prescribe en 2 años.

Ya en casa consulté con un procurador, con gente amiga y con gente de DDHH, y decidí: en lo posible, NO SALIR SOLA NI VOLVER SOLA DE CASA. Me es peligroso esperar acá en espacios comunes o públicos, pero puedo combinar por Whatsapp puntualmente, tipo "estoy yendo", "estoy afuera". Si denuncio, me pueden meter una contradenuncia de que paranoiqueo...

20:09 Aprovecho que ya se guardaron para salir a comprar queso. Espero volver. 20:37 volví.

27 de mayo

Desde que empezó el hostigamiento alrededor de mi nueva casa hace cuatro años (hostigamiento que hasta donde pude averiguar/conjeturar era contra varios propietarios y probablemente venía sucediendo hacía 10 años más o menos cuando llegué), hoy es el primer día que me lo puedo tomar con cierta hidalguía, cierto optimismo de pensar que a lo mejor lo peor ya pasó, que ya se terminó, que ya quedamos pocos, que casi todos huyeron, que los hostigadores están viejos y enfermos, que en un solo caso se salieron con la suya, que en los restantes les sale más barato aceptarnos que seguir rompiendo las pelotas.

Puede ser porque el I Ching dio un mensaje de paz, porque los ansiolíticos están haciendo efecto, porque al fin encontré una película divertida, protagonizada por héroes losers salvatodos periodistas perseguidos por malos de traje azul oscuro, una de la época en que no todo aún era cultura capitalista; puede ser porque por fin tuve un sueño lindo, donde estoy de visita en una casa hermosamente luminosa habitada por gente joven y buena, en la que todo es dorado y se comen calabazas; un maestro se comunica a través de una tablet con signos luminosos rojos que forman cruces sobre fondo negro y se oye su voz, que es grave y amable.

28 de mayo

Martes viene tranquilo. 7AM no jodieron, anoche rehice mi vida cinéfila con un sitio llamado "io" y una perlita del horror bucólico en español latino, El otro. El I Ching tiró el 47, el lago seco, el árbol enjaulado y la incredulidad si hablo, en el encierro el noble arriesga su vida y calla, hora de salir a curar las plagas del pobre ficus en el jardín que andaba medio abandonado. En un sueño un patrullero policial rodaba vacío por un túnel y paraba.

29 de mayo

Siguen jodiendo.

17:10, al entrar, el pendejo del 12 profiere insultos y ladridos (sí, ladridos).

Las expresiones coinciden con sus entradas en días no laborables: paro (hoy); cebadísima la familia completa del 12 al entrar el sábado 18; actitud sospechosa del padre del 12 al salir en el feriado patrio del 25. En mi bitácora de mayo hago constar que las acciones bizarras se reducen a los del departamento 12, que oh casualidad y por lo que me cuenta la kiosquera les fue vendido por su propietario, un señor muy mayor cuyo fantasma podría estar muy, muy enojado.

30 de mayo

9:45 pasa el niño del 12, saliendo con su feroz papá, ahora en modo ternura aprobadora. "Loca gatito", repite el niño. Tengo que anotarlo y quizás empiece a grabarlo. Si confronto de nuevo al padre y a la madre, nuevamente van a negar todo, se van a poner agresivos y me van a hacer dudar de mis percepciones. Hay una conducta perversa (no atribuible aquí al niño, sino a toda la familia, empezando por la abuela que vive a pocas cuadras y con quien seguramente dejan al niño cuando van a trabajar) que tiene un nombre en inglés, gaslighting, y que es precisamente esto, debilitar la realidad del otro. Se trata de la famosa "renegación".

31 de mayo

Hexagrama 50: el caldero volcado para limpiarlo, el caldero que no se mueve porque su asa en reparación aún está soldándose.