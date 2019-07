La sexta citación a Stornelli

La investigación por la red de espionaje ilegal avanzará a paso firme en la última semana antes de la feria judicial. Con una agenda intensa que comienza este lunes, testigos e imputados deberán declarar ante el juez Alejo Ramos Padilla. La lista incluye al fiscal en rebeldía Carlos Stornelli; al periodista Daniel Santoro; al ex espía Jaime Stiuso; a la secretaria de Marcelo D´Alessio y al abogado de Pablo Moyano.

El expediente que se abrió en el mes de febrero cerrará la primera mitad del año con el mismo pulso acelerado con el que transcurrió todo el semestre. La causa de alto impacto institucional que sacudió a la política, al Poder Judicial, a los medios de comunicación y a los servicios de inteligencia se encamina al receso de invierno con nuevas indagatorias y declaraciones testimoniales, que podrían significar importantes avances en la pesquisa.

Este lunes está previsto que declare en calidad de testigo Julieta Ciarmello, la secretaria del falso abogado detenido y procesado Marcelo D´Allesio. Lo que diga la mujer en Dolores podría complicar aún más la situación del fiscal suspendido Juan Ignacio Bidone. Ciarmello fue mencionada por el ex espía Rolando Barreiro como la encargada de comprar los pasajes a Cancún para Bidone -también procesado- y su familia. Según Barreiro fue una de las formas de pago por la información que Bidone aportaba sobre las víctimas para concretar las extorsiones. Además será consultada sobre un pago mensual que presuntamente recibía el fiscal suspendido, más una cifra aparte por cada informe que aportaba.

Otro de los testigos de esta semana será Daniel Llermanos, el abogado de Pablo Moyano. Deberá presentarse en el juzgado de Ramos Padilla este martes. Es porque la banda de D'Alessio habría presionado al juez Luis Carzoglio para que meta preso al líder del gremio de Camioneros.

La causa por la red de espionaje ilegal se encamina al receso de invierno con nuevas indagatorias y declaraciones testimoniales, que podrían significar importantes avances en la pesquisa.

Por otra parte, este miércoles tiene que declarar como imputado el periodista Daniel Santoro. Tras haber conseguido una prórroga, finalmente deberá comparecer en la causa por su "vínculo de conocimiento y confianza con D'Alessio", según señaló Ramos Padilla cuando ordenó su indagatoria. Para el juez, Santoro participaba en las actividades ilegales que llevaba adelante la organización delictiva y su rol fue clave en el engranaje para concretar extorsiones y amenazas, como en los casos de Gabriel Traficante, Mario Cifuentes y Gonzalo Brusa Dovat.

Santoro deberá probar su versión de los hechos, es decir, que D´Alessio era sólo su fuente de información. Sin embargo, según consignó el juez había mucho más que un lazo común y corriente entre un periodista y su fuente. “D’Alessio utilizaba su relación con Daniel Santoro para amedrentar y extorsionar a sus víctimas y las intimidaba con publicaciones periodísticas”, afirmó el magistrado. Para Ramos Padilla, Santoro mantuvo un “vínculo estrecho y de mutua colaboración con las actividades de espionaje ilegal” que llevaba a cabo la organización.

La sexta citación a Stornelli

El jueves, en tanto, será el turno de Carlos Stornelli. El fiscal rebelde ya faltó cinco veces al llamado a indagatoria. Esta vez, Ramos Padilla volvió a citarlo tras la confirmación de la Cámara de Casación del estado de rebeldía del fiscal de Comodoro Py.

Todo indicaría que Stornelli volverá a pegar el faltazo en lo que será el sexto llamado a declarar por su presunta participación en la red de espionaje ilegal. Es a pesar de que todas las instancias judiciales ya consideraron que debe comparecer en la causa y que nada justifica sus ausencias. Lo más probable es que Stornelli vuelva a desconocer el llamado de la Justicia y presente un recurso de queja ante la Corte Suprema para buscar revertir la declaración de rebeldía. Lo cierto es que desde el Palacio ya hubo algunas señales contrarias a que un fiscal de la Nación no esté ajustado a derecho. El propio ministro Horacio Rosatti dijo públicamente que es obligación presentarse y que “si uno no respeta las reglas, no puede pedir que el resto las respete”.

Todo indicaría que Stornelli volverá a pegar el faltazo en lo que será el sexto llamado a declarar por su presunta participación en la red de espionaje ilegal.

Hasta el momento, el procurador interino Eduardo Casal no tomó ninguna medida para que el fiscal de las fotocopias de los cuadernos se presente en Dolores y el sumario abierto en su contra no mostró ningún avance por parte del Ministerio Público. El expediente interno de la Procuración está a cargo de Marcelo Retes y aún debe definirse sobre el pedido de desafuero realizado por Ramos Padilla.

Stornelli está imputado por numerosos delitos cometidos por la banda de D’Alessio. Entre ellos, las extorsiones a Pedro Etchebest y a Pablo Erasmo Barreiro; la coacción al ex directivo de Pdvsa Gonzalo Brusa Dovat; el pedido de que se le hagan cámaras ocultas a los abogados defensores de la causa cuadernos José Manuel Ubeira y Javier Landaburu; e incluso espionaje ilegal al ex marido de su actual esposa, Christian Castañón.

Por último, este viernes deberá declarar como testigo el ex espía Jaime Stiuso. Como una muestra más de las feroces internas en el oficialismo, el ex agente pidió ser querellante en las dos causas que tienen a Marcelo D´Alessio como principal imputado; la de Dolores y la que cursa en Comodoro Py, a cargo de Luis Rodríguez. En el caso del expediente que instruye Ramos Padilla, por el momento el juez lo llamó en calidad de testigo. Según un escrito que había presentado Stiuso a cinco meses de iniciada la investigación, dijo que fue víctima de espionaje ilegal y mencionó a Elisa Carrió, otra de las imputadas: “No puede descartarse que mucha de la información que fuera utilizada por la diputada Carrió en presentaciones judiciales y/o mediáticas pudo haber sido obtenida por vía de adquisición ilegal de información en la que habría intervenido el aquí imputado D'Alessio".