Elisabeth Moss ganó un Globo de Oro y un Emmy por su interpretación de June en El cuento de la criada, la adaptación televisiva de la novela de Margaret Atwood… y ahora acaba de revelar que estuvo a punto de negarse a tomar el papel.

“El problema era que no quería comenzar un nuevo programa televisivo tan cerca de la finalización de Mad Men; solo habían pasado un par de años”, señaló la actriz en una entrevista con la revista Heat.

Moss luego explicó que la decisión de finalmente hacerlo tuvo que ver conque no soportaba la idea de que otra actriz se encargara del personaje. “Una noche estaba pensando si lo hacía o no. Y recuerdo haber tenido una experiencia casi pesadillesca, de levantarme en el medio de la noche e imaginar el hecho de no hacerlo que lo tomara otro. Metí esa imagen en mi cabeza y dije ‘no, no, no, no’, alguien más va a hacer esto. Y entonces lo acepté. Fue una pura cuestión de celos y competitividad”. La actriz agregó que el rol de June es con el que más “conectada” se sintió en toda su carrera.

The Handmaid’s Tale va por su tercera temporada; en la Argentina aún no se estrenó, aunque pueden seguirse las dos primeras en las plataformas de Fox y Flow.