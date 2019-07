Los pilotos veteranos de Malvinas que protagonizaron un incidente en el Colegio Nacional de Buenos Aires dieron su versión de los hechos. Luis Cervera y Héctor Sánchez manifestaron que hubo “preguntas extrañas” y se manifestaron dolidos por el fin abrupto de la charla a los alumnos, en un encuentro en el que fueron consultados sobre la dictadura y las torturas en las islas. Uno de ellos haría luego un fuerte descargo en Facebook, con tono reivindicador de las Fuerzas Armadas.

Los dos exoficiales de Fuerza Aérea desconocieron el rol de la última dictadura cívico-militar y las torturas a los conscriptos durante el conflicto bélico.

Por su parte, hoy por la tarde el Colegio se pronunció a través de un comunicado. La rectora y su equipo ratificaron su "firme compromiso institucional con el sistema democrático, con la vigencia plena de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de DD. HH." Las autoridades manifestaron su "solidaridad con cualquier persona que se hubiera sentido afectada en su sensibilidad por expresiones que en modo alguno reflejan el criterio oficial de esta institución" y ratificó que "las opiniones vertidas por personas individuales no reflejan" el sentir de la institución.

En ese sentido, añade el texto, lamentaron que "la acción de terceros ajenos al Colegio y la Universidad obstaculice el normal desenvolvimiento de la actividad colegial", sobre todo en el marco de "una significativa recordación patriótica de una de nuestras fechas liminares para la nacionalidad".

Todo ocurrió el jueves pasado durante una charla en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que terminó antes de tiempo por las expresiones de los dos veteranos de Malvinas.

Los dos pilotos, que en la guerra de 1982 combatieron con la 5° Brigada Aérea de Villa Reynolds, San Luis, pasaron un video que definieron como “motivacional” (con contenido religioso, según los presentes, lo cual atenta contra el carácter laico de la institución) y fueron abordados por preguntas sobre el terrorismo de estado. El tono que tomó el evento llevó a que fuera suspendido.

“Primero presentamos un video motivacional y después invitamos a los chicos a que nos hicieran preguntas”, dijo Cervera. “Hubo dos o tres preguntas extrañas, fuera de lugar, que no eran sobre el tema", expresó a modo de defensa, respecto de las consultas sobre los desaparecidos y las torturas a conscriptos durante un programa en un canal de cable.

"Siempre aclaramos que no podemos hablar de todo. En honor a la verdad, hablamos de nuestra brigada, de nuestros compañeros caídos y de nuestra experiencia concreta, que es lo que vivimos y conocemos", agregó Cervera al respecto.

Sánchez contó que fueron a dar la charla porque “nos invitó un ex alumno, orgulloso de la gesta de Malvinas”. El piloto admitió que “cada vez que salimos nos exponemos”.

“Se ideologiza todo. Se para un señor, interrumpe un claustro académico y dice que adoctrinamos”, apuntó Sánchez sobre el momento en que un mayor se paró y los interrumpió. “El vicerrector tomó la palabra, dio por terminada la charla y los mandó a los chicos a tomar chocolate con churros”, redondeó Cervera.

La actividad fue organizada en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia y motivó el rechazo de la comunidad educativa. Padres y alumnos enviaron una carta a la rectora Valeria Bregman en la que exigen una reunión y medios para "prevenir nuevas situaciones como estas que no reflejan el sentir de quienes apoyamos y defendemos una educación democrática, de respeto a las instituciones, laica, pública y de calidad".

Según los presentes, Sánchez y Cervera esquivaron las preguntas sobre torturas en las islas y represión ilegal y transmitieron un mensaje religioso en el video, en un acto en un colegio laico, además de referirse a la dictadura como “gobierno de turno”.

Sánchez, por TN, dijo que todo fue culpa de “un maleducado que no respeta un claustro que debe ser sagrado, y no primar la ideología. No podemos terminar demonizado profesiones”.

En Facebook, Sánchez hizo una crítica más virulenta a lo ocurrido y dejó en claro su pensamiento el terrorismo de Estado. Contó que la charla "la inició un alumno pero sin dejar de 'enrostrar los 30 mil desaparecidos de la dictadura'. Como ya estamos acostumbrados a jóvenes que nacieron después del año 2000 y que en su cerebro solo tiene lo que con adoctrinamiento ideológico intencionado le meten a propósito, tratamos de contestar y enfocarnos exclusivamente en la gesta de Malvinas".