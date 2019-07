Trabajadores del Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca) reclamaron este martes frente al centro de salud de Pellegrini y Vera Mujica la incorporación de al menos 12 empleados destinados al área de limpieza, y restringieron el servicio de higiene. "Hace un mes y medio que venimos reclamando a la secretaría (de Salud), denunciando que iba a colapsar la función del servicio, además de que hacen falta enfermeros, administrativos y telefonistas", aseguró Sergio Rodríguez, del Sindicato de trabajadores Municipales.

"Estamos advirtiendo a la población por la alta demanda existente. Sabemos que en esta época hace que se convierta más riesgosa la atención. Si no tenemos gente no vamos a poder seguir funcionando", dijo el gremialista y recordó que "en aquel pacto fiscal que firmó el gobernador Miguel Lifschitz en un todo de acuerdo con Mónica Fein, estableció que por dos años no podía ingresar personal y deriva en esto que hoy nos ocurre. Los riesgos están hoy en la atención municipal", dijo.

Por su parte el secretario de Salud Leonardo Caruana reconoció que la situación afecta al sector. "El gremio nos han planteado el tema y coincidimos en el diagnóstico de que se han dado distintas situaciones de renuncias y personas con tareas diferentes en el ámbito de la Higiene hospitalaria", dijo el funcionario.

"Si bien hemos tenido algunas situaciones conflictivas de limpieza en el área de circulación general, el hospital sigue limpiándose en las áreas sensibles como son las de internación y terapia, entre otros sectores. Estamos trabajando con el secretario de Gobierno y con la misma intendenta en el análisis de qué número nos permite resolver esta situación, que coincide con el aumento de la demanda de atención y hace que la tensión sea importante", agregó.