“Está a la vista que lo que quiere hacer el gobierno de Cambiemos es militarizar a los jóvenes en lugar de arreglar las escuelas y los clubes de barrio que es donde verdaderamente se educa, contiene y apoya a los chicos”, expresó en diálogo con Página 12 Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. También repudiaron la resolución 598/2019, mediante la cual el Ministerio de Seguridad de la Nación creó el “Servicio Cívico Voluntario en Valores” para reclutar adolescentes de entre 16 y 20 años a la Gendarmería Nacional, diferentes organismos de DDHH como la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), La Liga Argentina por los Derechos Humanos, La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), entre otros.

“¿Qué medida puede tomar Patricia Bullrich que no sea descabellada?” se preguntó Almeida y dijo: “Por más que no nos sorprenda es sumamente repudiable que Gendarmería, justamente la institución que fue la culpable de la muerte de tantos chicos, entre ellos la de Santiago Maldonado se haga cargo de la educación de miles de jóvenes”. Por su parte, el CELS explicó mediante un comunicado que es "sumamente grave" que “el Ministerio de Seguridad asuma objetivos del sistema educativo y de desarrollo social para los que es obvio que no tiene ninguna capacidad profesional” y luego sentenció que “luego de desfinanciar todos los niveles del sistema educativo, el gobierno decidió que la respuesta del Estado para les jóvenes que -como reconoció la ministra Bullrich en la presentación- no pueden ni estudiar ni trabajar va a quedar a cargo de una fuerza de seguridad militarizada. La iniciativa no generará trabajo, ni formación profesional útil". "El gobierno especula con que el contacto con la Gendarmería inculque a les jóvenes disciplina y orden, como si el problema fuera de comportamiento y no socioeconómico” remarcaron. María Elena Naddeo, copresidenta de la APDH y representante del Área de Niñez Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, indicó en diálogo con este medio que “el proyecto a cargo de la Gendarmería Nacional nos provoca profunda preocupación ya que creemos que va en contra de los principios de la convención internacional de los derechos del niño y de toda la legislación en materia de infancia”. Más tarde expresó que “se ha tratado durante más de 30 años de democracia extender y ampliar el sistema educativo poniendo el eje en la formación integral de adolescentes y jóvenes". "No creemos que la gendarmería sea el lugar donde deban estar los chicos. Hacer eso significa un retroceso enorme en las políticas públicas de educación y de desarrollo social. Un retroceso a las viejas políticas neoconservadoras de principios de 1900” mencionó la copresidenta de la APDH. En cuanto a la Liga Argentina por los Derechos Humanos lanzaron un comunicado en donde enuncian que “las niñas y los niños no necesitan ingresar a la Gendarmería, necesitan respeto a su identidad, derecho a la educación, la salud, la familia, el descanso y el deporte”, también escribieron que se “oponen terminantemente”, y llaman “al movimiento popular a rechazar esta nueva provocación de la Ministra Bullrich, a quién si algo no le importa en lo más mínimo son las niñas y los niños de los sectores populares”. “En su descarado cinismo, la Ministra cita los convenios y pactos que protegen a las niñas y niños y es justamente en nombre de esos compromisos que exigimos la derogación de la reglamentación y la discusión pública sobre el modo en que tales derechos sean efectivos y no meras palabras en un papel”, insistieron en el comunicado. Finalmente subrayaron que “es Gendarmería el arma del cual salieron los asesinos de Santiago Maldonado, crimen todavía impune; es la Gendarmería el arma que ocupa barriadas, controla a las personas, reprime a las y los referentes sociales y pretende instalar el miedo cotidiano; de ningún modo puede ser el espacio educativo de nuestra juventud”. José Shulman, representante de dicha organización, dijo a este medio: “Esto no se puede reducir a una jugada electoral. Acá el gobierno está moldeando un tipo de sociedad militarizada que lo que hace es someter a gran cantidad de personas a la pobreza y que pretende que otros miles vivan de reprimir a sus iguales”. La Comisión Provincial por la Memoria, mediante un comunicado también pronunció su repudio: “La medida busca poner en manos de las fuerzas de seguridad las políticas de niñez y adolescencia sin intervención de los organismos de promoción y protección de sus derechos”, y destacó posteriormente que “La Gendarmería Nacional, que en sus funciones policiales viola sistemáticamente los derechos humanos y ha sido elegida por esta gestión para la represión de la protesta y los conflictos sociales, no puede ser garante de los valores de la democracia”.

Informe: Melisa Molina.