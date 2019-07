#Cursos&Concursos El Concurso Itaú de Cuento Digital para autores sub-20 distinguirá a sus ganadores con dinero en efectivo, cámaras de alta resolución y un premio especial para la escuela con más participantes (hasta el 15/8, con inscripción acá). Y el concurso de bandas San Isidro Te Escucha meterá eliminatoria con shows de Escape del Planetario, Forello, Mermelada de Morcilla, Otto Gross y Soy Tu Padre, mañana desde las 19 en la Casa de la Juventud de San Isidro.

#DameTicket Marilina Bertoldi pelará solo-set en Casa Brandon (hoy a las 22). Juana Molina animará El Teatro Bar Sala Ópera platense (mañana a las 20). Coqeein Montana y Fianru armarán fiesta en Casa Colombo (mañana a las 21, con previa del tatuador El Iván de Quilmes). Y A.N.I.M.A.L. iniciará gira norteña para bancar su disco Una razón para seguir, con shows en Salta (19/7, Fábrica de Música), San Miguel de Tucumán (20/7, Robert Nesta Club) y Santiago del Estero (21/7, Casa Terraviva).

#AltaTemporada Un episodio de una serie no se le niega a nadie. Si te van las relaciones destrozadas por las redes sociales, husmeá en la debutante argentina Influencers, con Martín Cirio y participaciones de Leo Sbaraglia, Facundo Pastor y Tamara Tenembaum (Cablevisión Flow). Si estás para empresarios exitosos con sueños eróticos ocultos, calentá con la debutante española Instinto (Amazon Prime Video). Si te cabe el humor, chequeá la argentina Tarde Baby, con Malena Pichot (Cablevisión Flow). Y si te va el maridaje de golpes criminales perfectos con el clásico Bella Ciao, armá tu plan para ver la tercera del hit español La casa de papel (desde el viernes, Netflix).

#InmigraciónDescontrolada Llegan con las valijas llenas de música. El technoproductor inglés Eats Everything calentará la cabina de Crobar con Ariel Rodz como anfitrión (26/7). Los raperos californianos Slimkid3 y Fatlip (ex The Pharcyde) sacudirán las lenguas en Niceto Club (16/8). Y el percusionista baiano Psirico batirá ritmos en Groove (24/10).

#CualquieraPuedeGooglear Click de catálogo: la folkpopera Oli Morera soltó su disco debut Hoy sé, que tiene a Fernando Samalea como invitado. Click enfiestado: mañana a las 23, la fiesta Club 69 convidará música y performance en Niceto Club. Click free: se arma la grilla invernal de actividades familiares y gratuitas en shoppings, y el Abasto ya convida su feria de atracciones inspirada en Toy Story 4 (hasta el 4/8), mientras que en el DOT habrá juegos basados en la saga animada plantígrada Escandalosos (desde el viernes, hasta el 4/8).