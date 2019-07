El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, explicó qué hubo detrás de los gestos de indignación que tuvo hacia el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal . Antes de entrar a la reunión de intendentes con los candidatos del Frente de Todos, Katopodis explicó que se mostró disgustado porque sintió que el acto de inauguración de ayer del Metrobus en ese distrito fue capitalizado por el gobierno como "un acto de campaña".

"Pidieron el voto, algo que explícitamente la ley prohíbe estipulando fechas y plazos muy concretos de cuándo se puede hacer inauguración y cuándo empieza la campaña", se quejó el intendente en declaraciones radiales.

Luego, repitió antes del encuentro de los intendentes con Axel Kicillof y Alberto Fernández esa idea. "Las declaraciones de la gobernadora y el Presidente me generaron mucha indignación, entre otras cosas porque transformaron un acto de gestión en un acto de campaña", subrayó Katopodis.

Mientras Vidal y Macri se mostraban sonrientes ayer inaugurando una obra reclamada por los vecinos luego de que el gobierno los dejara de lado, Katopodis estaba notablemente molesto y hasta llegó a negar con la cabeza las palabras de la gobernadora.

"Fue cara de enojo, de indignación. Venimos con un Metrobus que viene cargado de bastante destrato, de basta de manoseo. La obra la logramos concretar porque los vecinos, los comerciantes, pudimos reclamar durante tres años", amplió el intendente, quien se quejó porque los funcionarios “contaron un relato de cosas que no son ciertas”. “En San Martín refirieron a obras, a mejoras, a logros que no existieron y eso me causó mucha bronca", destacó.