Los familiares de los tripulantes del ARA San Juan que murieron en el submarino manifestaron su conformidad con la tarea de la Comisión Bicameral y rescataron especialmente que "siempre nos recibieron, siempre tuvieron tiempo para responder nuestras dudas y escucharnos", una disposición que contrastaron fuertemente con la de otros implicados en todo lo relacionado con la tragedia del submarino, en la que murieron 44 personas, en noviembre del 2017. Y expresaron un fuerte pedido a la sociedad: "No queremos que esto se convierta en otra AMIA".

El abogado Luis Tagliapietra, papá de Damián Alejandro, que tenía 27 años al momento de embarcarse en el San Juan, manifestó: "Esto es importantísimo. Es realmente un hecho histórico, por la celeridad y responsabilidad con la que trabajaron todos los miembros de la comisión. Evidentemente, hay que leer el informe completo (son 340 carillas), pero la síntesis que brindaron recién muestra la seriedad del trabajo".

Luego destacó el contraste entre la tarea de los legisladores y la de la Justicia: "Es insólito que esté listo el informe de la Bicameral y todavía no haya nada de la jueza Yáñez. La causa está paralizada, no hay ningún comunicado, ningún pedido de prueba, ¡no hay nada! Es evidente la falta de compromiso de la Justicia Federal con esta investigación. Por eso pedí el juicio político contra la jueza, porque creo que hay un pacto de silencio, para que todo quede en nada".

"El senador Ojeda (José Anatolio, de Tierra del Fuego, presidente de la Bicameral) expuso claramente la falta de cooperación de muchos actores muy importantes en lo que pasó con el San Juan. Dijo que no los recibieron ni colaboraron la vicepresidenta ni el presidente. ¡Eso es que no están comprometidos con la investigación! Cuando se pretende obstaculizar u ocultar es porque algo se teme. Y también dejó en claro la responsabilidad de Aguad", detalló Tagliapietra.

Y concluyó: "De aquí en más veremos cómo seguir con la Justicia, hay que seguir peleando. Y también queremos resguardar el lugar donde está el San Juan, que es dentro de las aguas territoriales argentinas. Es muy importante como símbolo, para que todo esto no se olvide".

Lucía Zunda, hermana de Adrián, teniente de fragata, otra de las víctimas, coincide en que "el trabajo de la Bicameral fue increíble y eso les permitió superar un montón de discrepancias políticas e ideológicas para llegar a este informe. Muchos legisladores se pusieron en serio la camiseta. Otros no, y con su falta de compromiso, sus constantes ausencias, mostraron dónde estaban parados. Si bien lo que dijeron en esta presentación ya lo sabíamos, porque investigamos desde el día 1, necesitamos del trabajo de los expertos para sustentar nuestras opiniones. Sabemos quiénes son los responsables".

La tía del cabo primero Leandro Cisneros agregó, en referencia a uno de los pasajes de la presentación que hizo el senador Ojeda: "Es llamativo que la jueza no les haya dado el informe que le pidieron. Esa señora no está a la altura de las circunstancias. Pasaron veinte meses y no hay nada". "Sólo hay dos opciones: o está apretada y tiene miedo o está comprada. Su no hacer nada no es sólo ineficiencia", acotó Zunda. "Sí, exigimos que la jueza empiece a resolver o dé un paso al costado. Le pedimos que si está asustada, se retire. Tiene que ponerse la camiseta. No queremos que esto sea otra AMIA", reforzó la tía de Cisneros.

También el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, de Cambiemos, fue blanco de las críticas de los familiares. "Arroyo está poniendo muchos obstáculos para emplazar la réplica del submarino a la entrada de la Base Naval. También en eso se ve quiénes actúan de buena fe y quiénes no", explicó Andrea Mereles, esposa del cocinero del San Juan, Ricardo Gabriel Alfaro. "Dentro de la Base Naval no quieren que pongamos la réplica (que es preciosa, además) y dicen que van a poner otra cosa como recordatorio. Y a la entrada de la Base, que hay una plazoleta, Arroyo no nos da permiso y dice que es por un tema de seguridad."

"No queremos que esto se convierta en otra AMIA, por eso hay que visibilizarlo y seguir peleando. Y también es importante lo de la réplica, porque muestra que ni Arroyo ni los de la Base quieren recordar que el submarino era de ahí, que partió de Mar del Plata", insistió Mereles. Su reclamo fue apoyado por la tía de Cisneros: "Arroyo siempre nos trató mal. No sólo ahora, que alega problemas de seguridad o de fondos para el recuerdo del submarino y sus tripulantes. Cuando estábamos acampando en Plaza de Mayo, él vino en las vacaciones y no fue a vernos. Me acuerdo de perseguirlo por Florida y llamarlo para que escuchara nuestros pedidos, pero siguió caminando, ni se paró a mirar y no fue al acampe". "Queremos verdad y justicia, nada más. Quiero paz para mí y para mi familia, y sólo vamos a conseguirla si se averigua qué pasó y se castiga a los responsables", manifestó Mereles.

El cabo principal Mario Armando Toconás tenía un hermano, policía él. "Hay mucha responsabilidad compartida para toda la cadena de mando, que ninguneó el principio de incendio y después no supo resolver la emergencia. Queremos los nombres de todos ellos. Además, ni el presidente ni el ministro de Defensa colaboraron en serio. Yo no podía creer que en la Armada pasaran estas cosas, creía que estaban mucho mejor que en la policía", confesó Toconás. Y el papá del también cabo principal Luis Niz coincidió: "Yo también creía que estaba bien. Pero Luis me decía: 'Papá, no es como vos pensás. Las cosas no están bien y no es como dicen. Yo a los 35 me retiro'. Luis tenía 28 años y era su primera salida larga. Hizo el curso para submarinista en 2016 y fue el mejor promedio. No se merecía que pasaran estas cosas. La Armada les enseña a callarse. Nunca pensé que iba a estar en una marcha, en la Plaza, reclamando a la Armada... El informe está bien, aunque esperaba que dieran los nombres de los responsables políticos y de la Armada, para que se hagan cargo. Y la jueza es un desastre, ni quiso dar el expediente. Yo quiero justicia para que esto no vuelva a pasar nunca más".