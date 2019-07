Entre el 22 y 26 de julio rige la feria fiscal administrativa y, por ese motivo, la provincia de Buenos Aires postergará una semana los plazos vinculados con presentaciones, recursos o defensas de los contribuyentes, informó la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA). Durante ese período, ARBA no computará los días hábiles administrativos establecidos en los procedimientos tributarios o catastrales para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes y no afectar su derecho de defensa. Esta suspensión no afectará la atención al contribuyente ni los servicios o fiscalizaciones que desarrolla ARBA, ya que el organismo trabajará con normalidad durante la feria.