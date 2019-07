Por primera vez, La Bomba de Tiempo armó un espectáculo especialmente propuesto para la infancia. Para eso, sumó teatro al combo de ritmo que es su marca y estilo. Y para eso, a su vez, convocó a Malena Solda en la dirección, quien junto a Luciano Larocca, integrante de la banda, llevó adelante la idea de este flamante espectáculo. Se llama atinadamente Ritmo y tendrá dos únicas funciones en vacaciones: el martes 23 de julio a las 15 y a las 17, en la sala más grande de Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131).

Nueve son los integrantes de la Bomba que se suman a este espectáculo. El grupo de percusión con señas que desde hace ya 13 años se transformó en todo un clásico de los lunes en este espacio cultural del Abasto, tiene ahora ante sí un nuevo reto: Convocar, entretener, transmitir emociones y captar la atención de este público que –dicen y puede comprobarse—es el más exigente de todos. Dos actores se suman al desafío: Florencia Anca y Enzo Ordeig (a quien muchos conocerán de la tele, como parte del elenco de Topa, y otros por su formación actoral de conservatorio).

Ellos son Ritmo y Cosmos, y se encuentran en el lugar de los objetos perdidos. Ritmo es alegre, graciosa, aventurera, arriesgada; resulta que era parte de una familia musical pero se perdió en un descuido, tal vez en algún ensayo. Cosmos es estructurado, prolijo, necesita etiquetar cada cosa porque entiende que cada cosa tiene su lugar. Juntos emprenden un viaje para encontrar a la familia de Ritmo que terminará transformándolos, mientras van conociendo distintos personajes en la aventura.

“Veníamos haciendo shows de La Bomba pensados para niños, donde teníamos en cuenta el volumen, los invitados, la mayor interacción con el público. Pero esta es nuestra primera obra infantil, con un guión, un desarrollo teatral. Aunque el Ritmo, claro, no va a dejar de estar nunca”, aclara Larocca, por si hiciera falta.

“Los actores se pasan, pero también depende mucho del público, es una obra pensada desde el público. Los tres integrantes de La Bomba que tienen participaciones especiales también se lucen mucho actoralmente”, se alegra el percusionista. Cada uno representa distintos aspectos de la música: la danza, la canción y el ritmo o los tambores. “La obra también es un recorrido didáctico por la música, y consideramos que ese trinomio es la fuerza de todo lo demás. Tanto Cosmos como todos los chicos van apastando por esos tres elementos”, explica Larocca.

“El desafío fue pensar algo que tuviera que ver con La Bomba de Tiempo, y que a la vez tuviera un argumento y un contenido. Armamos un equipo con Alejandro Viola, director y creador de los Amados, como asistente de dirección, pensando en este público tan especial al que queremos convocar”, cuenta Malena Solda. Cuando le ofrecieron participar de este proyecto, recuerda también, “contra ofreció” dirigir antes que participar como actriz. “Es algo que tenía el deseo de hacer desde hace muchos años. El año pasado pude hacer un curso de dirección gracias a una beca de Sagai, y eso me abrió todo un panorama. Empiezan a aparecer ideas y miradas generales que una no sabe que tiene, pero que están ahí después de transitar tantos años de profesión”, relata.

En cuanto al público al que va dirigido Ritmo, la actriz y directora apunta: “Todos los públicos son difíciles, y cada vez más. Es que tenemos la capacidad de atención muy fragmentada, la paciencia más corta, la costumbre de tener control lo que va a suceder, cosa que en el teatro no ocurre. Hoy por hoy lograr captar la atención del público, cualquiera sea su edad, es un desafío importante”, reflexiona. “Tengo un hijo de 6 años y veo lo que le gusta y lo que no, lo que lo entusiasma, lo que lo hace reír. Ha venido a muchos ensayos y es nuestro conejillo de indias. También es mi inspiración. Muchos de los juegos que a él le gustan, y que sé que funcionan, los incorporé a la obra. En ese sentido, estoy contenta y tranquila. Sé que este es un público sincero, y eso me gusta”, asegura.

La Bomba de Tiempo presenta Ritmo

Dirigido por Malena Solda

Martes 23 de julio a las 15 y a las 17

Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131

Entradas: $ 300 a $ 400. Hay promociones.

Asistente de dirección: Alejandro Viola

Actores: Florencia Anca y Enzo Ordeig

Guión: Malena Fainsod y Giuliana Kiersz

Música original: Mario Gusso, Luciano larocca, Lucas Helguero, Richard Nant y Matías Caravaca