"Tenemos que ser muy claros: no podemos votar en blanco", señaló ayer el diputado provincial Eduardo Di Pollina, tras adelantarle a Rosario/12 que un sector del socialismo no votará la fórmula Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey que impulsa el gobernador Miguel Lifschitz. Por otra parte, el legislador afirmó que varios dirigentes del Frente Progresista "no comparten en absoluto" acompañar la fórmula presidencial de Consenso Federal. "Así como dentro del Partido Socialista hay diferentes miradas, diferentes posiciones políticas, hasta de perfiles ideológicos distintos, también va a ocurrir lo mismo en el Frente. No pasó desapercibida la elección en la provincia de Santa Fe porque ha reconfigurado todo para el Frente Progresista. El nuevo Frente será la reconstrucción del mismo y de lo que seamos capaces de hacer, no solamente desde el socialismo, si no de todos los partido afines que querramos reconstruir un proyecto político como el que venimos llevando", agregó.

Tras avisar que un sector del socialismo no votará la fórmula Lavagna-Urtubey por ser "una expresión más de la derecha conservadora", el diputado Di Pollina aseguró ayer en una entrevista realizada en el programa "Los días contados": "Cuatro años más de Macri serían devastadores para Argentina, que está en el borde de algo muy crítico".

"Nosotros tenemos que asumir un compromiso con los argentinos y tenemos que ser muy claros: no podemos votar en blanco, es un momento crítico", afirmó Di Pollina, para quien en 2015, cuando hubo que tomar decisiones, "se dio una discusión muy importante dentro del partido, no nos podíamos poner de acuerdo, y entonces encontramos esta salida salomónica y después cada uno asumió... el propio (Antonio) Bonfatti después dijo que lo votó a (Daniel) Scioli. Fue un momento muy especial, éste es otro momento, los militantes no podemos ser meros observadores de lo que está pasando".

¿Por qué se perdió la elección de gobernador de Santa Fe? Porque se cometieron muchísimos errores a lo largo de este año".

Según Di Pollina, desde un sector del socialismo ya definieron que no acompañarán la fórmula Lavagna-Urtubey y que no van a votar en blanco. "La otra parte que nos toca discutir a quién vamos a acompañar, lo vamos a hacer en forma colectiva, en un plenario como lo hemos hecho siempre. Esta decisión fue tomada por unanimidad en un plenario del sector que integro, donde está la orgánica del MNR, los docentes y decanos de la UNR, los barrios que militan en nuestros sector, y los compañeros del interior, hablo en representación de ellos", adelantó el diputado provincial.

Además, señaló que varios dirigentes del Frente Progresista tampoco comparten acompañar a los precandidatos presidenciales de Consenso Federal. "No pasó desapercibida la elección en la provincia de Santa Fe porque ha reconfigurado todo para el Frente Progresista", apuntó.

Consultado por las diferencias que se plantearon por la decisión del PS de acompañar a la fórmula de Consenso Federal, motorizada por el gobernador Lifschitz, Di Pollina respondió: "No es menor el contexto político en el que estábamos, en un proceso de elección provincial donde todos sabemos lo que nos jugábamos, era el gobierno de la provincia de Santa Fe. Estábamos fundamentalmente embuidos de ese procesos político, paralelamente Lifschitz estaba llevando adelante este otro proceso político. Tuvimos la oportunidad de discutir una semana antes en la Mesa nacional cuál era la situación, hizo un informe el propio Lifschitz donde informó que estaba la posibilidad de Facundo Manes como candidato a vice o el propio Lifschitz, lo teníamos que definir. Aprobamos y acompañamos con la Mesa nacional, no se dio ninguna otra instancia orgánica, y cinco días después nos enteramos por los medios que Urtubey era el compañero de fórmula".

Sobre el apoyo a la precandidatura de Enrique Estévez, Di Pollina señaló: "Son dos elecciones distintas, la lista de diputados está constituida por un grupo de compañeros del Frente Progresista y la vamos a acompañar. Aquí el gran cuestionamiento está en la fórmula Lavagna-Urtubey, que no es compatible ni con la historia ni con la ideología del Partido Socialista, ni con las tradiciones que siempre hemos definido, del lado del pueblo trabajador. En este momento crucial de Argentina tenemos que tomar una definición distinta".

-¿Por qué se perdió la elección de Santa Fe?

-Se perdió porque se cometieron muchísimos errores a lo largo de este año. Es un tema que debemos discutir dentro del partido. Luego de finalizado el proceso electoral nacional nos vamos a abocar a discutir, a hacer una autocrítica muy clara porque todo lo que ocurrió no es producto de la casualidad. Hubo políticas erróneas, que no fueron solamente de los últimos meses si no de los último años, que nos llevó a una gran derrota en el 2017, siendo gobierno de la provincia y de la ciudad. Y luego los resultados de hace pocos días. Pudimos salvar Rosario y Santa Fe, pero una gran pérdida fue la gobernación, porque teníamos la expectativa de renovar este proyecto político.