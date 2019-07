Roberto Lavagna afirmó que no formará parte del gabinete de ministros de Alberto Fernández, si el Frente de Todos se impone en las elecciones. "No hay nada más lejos en mi cabeza", dijo, con respecto a la idea que circuló de que el precandidato a presidente de Consenso Federal podría ocupar el cargo de ministro de Economía en caso de triunfar la fórmula Fernández-Fernández. Lavagna ocupó ese cargo durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero en un acto que encabezó en la ciudad de Mendoza descartó las versiones. Aseguró que se trata de "mentiras de patas cortas". También precisó que tampoco aceptaría una oferta similar por parte del oficialismo, en caso de que Mauricio Macri sea reelecto: "No, con ninguno de los dos", aclaró.