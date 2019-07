La titular del juzgado n.º 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Elena Liberatori, ordenó al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que habilite en forma inmediata la utilización de la totalidad del edificio de Alberdi 4139 por la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia.

La magistrada, además, intimó a la ministra de Educación, Soledad Acuña, bajo apercibimiento de imponerle una multa de hasta el 50 por ciento de su sueldo de funcionaria, a realizar las acciones para que en un plazo breve normalice la provisión de los servicios públicos esenciales de electricidad y gas. El nuevo edificio, al que estudiantes y trabajadores se mudaron el 13 de mayo, no tiene habilitado el gas y todavía tiene luz de obra. Cuando alumnos y docentes se quejaron porque en medio de la ola polar que azotaba Buenos Aires no podían estudiar sin calefacción, Acuña les envió estufas eléctricas, que tampoco pudieron usar porque saltaba la instalación por ser de obra y no poder aguantar ese consumo. Sobre esto, el fallo de la jueza consigna: "... para apañar la falta de gas, el Ministerio proveyó caloventores o placas que no pueden calefaccionar de modo efectivo porque hacen saltar la instalación eléctrica que, por cierto, al ser de obra provoca también el funcionamiento intermitente de los ascensores. Los aparatos en cuestión funcionan tan mínimamente que quien suscribe apoyó las manos comprobando solamente un grado de tibieza. "



En noviembre de 2018, Acuña dispuso que el nuevo edificio albergue a una parte de la Escuela de Cerámica. En el fallo, Liberatori señaló que “esa decisión ministerial es la causa madre de los conflictos que vive actualmente la escuela Yrurtia, ya que por causa de ella se han clausurado importantes espacios del edificio para esa otra escuela, y tal injerto, pomposamente denominado Polo de las Artes, alteró la utilización del edificio conforme los destinos proyectados».



"A partir de la denuncia que hace la asesora tutelar Mabel López Oliva, Liberatori va al Yrurtia el 12 de julio. Escuchó nuestros reclamos, recorrió todo el edificio... Más de tres horas estuvo", contó una docente, presente en el reconocimiento judicial.

Y detalló: "Todo esto empezó en diciembre, a partir de un invento de Marcela Pelanda, directora general de escuelas normales y artísticas. Ella es la responsable de estos inventos de fusión entre escuelas que necesitan cosas distintas Las instalaciones no pueden albergar a las dos escuelas, no alcanza. Tenemos que juntar dos o tres cursos en la misma aula, alternar las clases de idiomas, dar dibujo en el taller de grabado, que no tiene mesas y sí un montón de máquinas que son peligrosas si no se usan bien... Los pibes pasan 10 horas acá adentro y no hay comedor, sólo un buffet, porque usaron el espacio para otra cosa. Entonces, si no traen plata, no pueden comer porque no hay comedor". "Esperemos que al volver del receso todo esté bien", concluyó.