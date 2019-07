Integrantes de la comunidad judía recibieron en estos días, por whatsapp, el texto transcripto más abajo y en el que se señala que "si gana la Pasionaria del Calafate, será una reminiscencia de la Alemania nazi".



Como cualquiera sabe, en los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no hubo ningún rebrote notorio de antisemitismo en la Argentina. La comparación con la Alemania nazi sólo merece repudio y exhibe que el oficialismo no tiene límites.

Como es obvio, se trata de publicidad puesta en marcha por Cambiemos a través de alguna empresa de Big Data, como la contratada en la elección anterior. En ese caso fue Cambridge Analytica, del Reino Unido, denunciada en aquel país por interferir en elecciones de la Argentina y otros países.

La Big Data se basa en el uso irregular de datos, principalmente en Facebook y otras redes sociales, con los que segmentan los electorados al milímetro: se determinan las edades, sexos, la religión, los diarios que leen, los sitios a los que ingresan y se conforma un perfil quirúrgico de cada ciudadano. Luego usan esa información para mandarle un mensaje específico, como el que se le envió a integrantes de la comunidad judía. Es seguro que le enviaron un mensaje muy distinto a los integrantes de la comunidad árabe.

El argumento utilizado es también burdo. Dicen que Cristina le indicó a jóvenes de la villa 20 que lean El Mercader de Venecia, de William Shakespeare, para saber qué son los fondos buitres. De esa manera --dicen en el texto-- se fomenta el antisemitismo porque en El Mercader el prestamista, Shylock, es judío.

Numerosos expertos, y Cristina Kirchner se hizo eco de ello , recordaron en ese momento que el Teatro Nacional de Israel, Habima, representó El Mercader en su país y eligió esa obra para llevar al festival Shakespeare del Teatro Globe, en 2012.

En verdad, el trasfondo no es el antisemitismo sino la utilización de información sesgada y tecnología de punta destinada a que continúe el neoliberalismo en la Casa Rosada.

Texto completo del mensaje por whatsapp recibido por personas de la comunidad judía.

Querida familia:

Para todos ustedes que tienen amigos K (sobre todo judíos), sería bueno que les recuerden (y les demuestren) que si la pasionaria del calafate gana, será una reminisencia de la Alemania de Hitler. Los judíos seran su primer blanco para seguir profundizando la grieta y la renovación de su relato popular. Argentina experimentará un nivel de antisemitismo nunca visto. Otros grupos seguirán después.No hace falta leer entre líneas o ser un gran analista político para detectarlo. Tan solo basta con leer lo que publica y sumar dos mas dos: Cristina Kirchner, luego de una charla con alumnos de una escuela primaria escribió en Twitter: "Pregunté qué obra de Shakespeare estaban leyendo, me dijeron Romeo y Julieta. Les dije: tienen que leer El mercader de Venecia para entender a los fondos buitre... La usura y los chupasangres ya fueron inmortalizados por la mejor literatura hace siglos".

Aludía obviamente a Shylock, el usurero judío, uno de los arquetipos antisemitas más conocidos de la historia universal. Quizás no te guste Macri, no entiendas o confíes en su plan económico (no sos el único) y hasta odias estos gorilas. No te culpo. Pero si la Argentina pierde la libertad de expresión y el Estado de derecho, que es la piedra fundamental para mejorar la economía, Venezuela será un paraíso al lado de lo que será Argentina. Las pasiones dejémosla para la familia, los amigos y el futboll (sic). Para la política y el gobierno, seamos los estadistas que ellos no son!