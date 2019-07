Diego Armando Maradona se someterá este miércoles a una operación en una de sus rodillas en la Clínica Olivos, situada en Vicente López. Al campeón del mundo en 1986 le será colocada una prótesis para aliviar el dolor que sufre desde hace tiempo en la zona al padecer de sinovitis aguda y artrosis.

Esta intervención es una de las razones por las que Maradona, de 58 años, no renovó contrato con Dorados, de la Segunda División de México, donde dirigió 38 partidos entre septiembre del año pasado y junio último.

"Hoy tengo que pensar mí y en mi salud. Los médicos me piden que pare, porque pasan los años y cada vez me duele más. Tengo que hacerme dos operaciones que vengo postergando desde hace mucho. Gracias a Dios y a la Tota (su madre) ninguna es de riesgo, pero se necesita tiempo y reposo para poder hacerlas, y creo que este es el momento", había explicado el ex DT de la Selección a mediados de junio, al anunciar su salida del club norteamericano.

Además, el histórico número 10 tiene agendada una intervención en uno de sus hombros,que también se realizará en el país.