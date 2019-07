#JoystickDivision El próximo lunes, el cuarto coloquio de investigación y desarrollo en diseño latinoamericano de Game On! El arte en juego, albergará la presentación del Cuaderno de Game Studies, una serie de textos de investigadores locales sobre desarrollo de narrativa, música para videojuegos, manejo del ritmo, innovación, transgamificación y participación ciudadana a partir de juegos (de 15 a 18 en la Universidad de Palermo, Mario Bravo 1050, con inscripción previa ).

#HayTablas El colectivo rockero-infantil Panceta & Papafritas estrenará su Freak Show mañana a las 15 en la Ciudad Cultural Konex. Y el Festival de Stand Up del Centro Cultural San Isidro entregará este viernes el micrófono a Nacho Arana, Carola Oyarbide, Félix Buenaventura, Fiorella Aita y Pichi Piccirilo, entre otros (desde a las 22).

#CualquieraPuedeGooglear Clic fiestero: la Aguantate propondrá salsa anti-crisis a precios populares con shows de Gerson y su Sexteto, la colombiana La Candela Viva y la dj boricua Alejandra Ledesma, mañana a las 22.30 en El Emergente. Clic aduanero: el dj irlandés Paul Webster garantizará set de cinco horas de electrónica en Uniclub (14/9, con Arbe & Dann como anfitrión), mientras que el dúo indiepopero español Taburete meterá visita a La Trastienda (25/10). Clic de estreno: Lucy Patané defenderá su disco Lucy Patané en el Centro Cultural Richards (mañana a las 21), No Te Va Gustar subió el clip de De nada sirve acústico y en dueto con Jorge Drexler, Astrobuzos soltó su canción That Girl Is Bat Shit Crazy y Mejor Actor de Reparto convidó el simple La guerra en casa.

#DameTicket El habitué punk-rocker Richie Ramone validará su herencia ramonera con set en Uniclub (hoy a las 19). Hembro y sto fue tdo cruzarán distintas generaciones de sintetizadores en Niceto Club (hoy a las 20.30). Los hard-rockers mexicanos Rebel Ryder tendrán debut argentino en Makena (mañana a las 19) y también pasarán por Córdoba (4/8 en Studio Theatre).

#AltaTemporada No son 44 minutos menos de sueño, es un episodio más. Si estás para naves espaciales y misiones peligrosas a barrios desconocidos del universo, probá la debutante sci-fi Another Life (desde mañana, Netflix). Si te van el terror adolescente y los mitos urbanos que vienen con trampa, probá la segunda de Light as a Feather (Hulu). Y si mantenés la manija con las sagas carcelarias, sale la séptima y final del hit Orange is the New Black (desde el viernes, Netflix).