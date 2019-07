Los fans japoneses de The Cure se encontraron el domingo con un inesperado recambio generacional: en el bajo no estuvo el histórico bajista Simon Gallup sino su hijo, Eden Gallup. “Una muy seria situación personal afectó a nuestro bajista Simon tras el show en el Paleo Festival del jueves, y como consecuencia Simon no pudo viajar con nosotros a Japón”, comenzó el comunicado que la banda inglesa dio a conocer en las redes sociales.

“Muy reticentes a decepcionar a nuestros maravillosos fans japones, tras muchas discusiones decidimos seguir adelante con la actuación en el Fuji Festival junto al valeroso y excelente Eden Gallup haciéndose cargo del bajo”, señala la misiva, que amplía diciendo que “estamos muy agradecidos a Ed por cubrir la brecha generacional para ayudarnos. Daremos la bienvenida nuevamente a su padre para los siete conciertos restantes del verano, comenzado con el Afisha Picnic en Moscú el próximo 3 de agosto. Gracias por comprendernos y esperamos que hayan disfrutado el Fuji Show tanto como nosotros”.





La actual gira de The Cure incluyó presentaciones como cabeza de cartel en el reciente Glastonbury y el Exit Festival de Serbia. Además, la banda estrenó en cines el film The Cure: Anniversary 1978-2018 Live In Hyde Park London, que retrata el concierto que dieron en julio de 2018 en el mítico parque londinense, y que se verá en cines argentinos el 29 de agosto.