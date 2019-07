El candidato a presidente del FIT-U, Nicolás del Caño, se presentó ante la Agencia de Acceso a la Información Pública para insistir con su reclamo por los miles de jóvenes que siguen sin aparecer en el padrón electoral, por lo cual no podrán ejercer su derecho al voto en estas elecciones.



Luego del recurso de amparo logrado en mayo por Del Caño y Myriam Bregman ante la Cámara Nacional Electoral para que se incorpore a 400 mil personas, ahora el FIT-U reclama por las 140 mil que siguen quedando afuera.



“Pretenden echarles la culpa a ellos por no haber renovado el DNI. Es responsabilidad del Gobierno empadronar a los electores, no de los jóvenes. No es casualidad sino una política para dejar afuera a uno de los sectores que menos afinidad tiene con el Gobierno”, dijo Del Caño. Bregman señaló que “el Gobierno debe informar por qué no se hicieron campañas informativas para que los menores de 18 años conozcan sobre su derecho a votar y, peor aún, por qué no se hicieron las campañas de difusión ordenadas por ley para que dichos jóvenes renueven sus DNI a fin de poder ser empadronados antes de las elecciones”.