La gobernadora María Eugenia Vidal sostuvo que la fila de mil metros que se formó para esperar una vacante para entrar al penal de Olmos no es por los índices de desocupación. Sostuvo que son personas que buscan estudiar. El titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, no obstante, había asegurado -al contrario de la gobernadora- que se trata de personas que buscan una oportunidad concreta de trabajo.

La gobernadora intentó minimizar lo ocurrido frente al penal de Olmos, en La Plata, donde la fila de personas que se inscribieron para guardiacárceles llegó a un kilómetro de largo. Eran miles de jóvenes de entre 19 y 34 años para solo 50 vacantes. Los sueldos iniciales están cerca de los 34 mil pesos.

"La fila no es para que le demos trabajo como guardiacárcel, sino que es para estudiar y poder ser guardiacárcel”, detalló Vidal durante una entrevista con Radio Mitre. “Para ser penitenciario se requiere un año de estudio, dos meses de práctica y un año más dentro del sistema”, insistió. “Las personas que hicieron la fila se inscribieron para el curso de capacitación. Tendrán que hacer el curso y aprobarlo. No es que mañana ya empiezan a trabajar", sostuvo para terminar.

Las palabras de Vidal chocaron de frente con lo que dijo el titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses, poco después de que se vieran imágenes de la fila kilométrica: “Los jóvenes ven una posibilidad concreta de trabajo, pero también influyó las condiciones de apertura que se han registrado en el SPB y un proceso de transparencia interna que hemos impulsado", sostuvo el funcionario. “En principio están determinados 50 vacantes pero no está acotado sólo a la Unidad 1 de Olmos sino que se toman notas para cualquier otro requerimiento de unidades de radio La Plata y también futuras ampliaciones e inauguraciones de unidad”, indicó.

Los testimonios de las personas que hacían fila y hablaron por televisión también se dieron de bruces contra la interpretación de la gobernadora, así como los datos estadísticos no la acompañan. Según datos del INDEC del primer trimestre de 2019, en el gran La Plata hay más de 150 mil personas que buscan trabajo. De ellas, 37 mil que no tienen ninguna fuente de ingreso y más de 120 mil está buscando un complemento porque el sueldo no el alcanza, mientras que en el conurbano bonaerense son casi dos millones de personas en la misma situación.