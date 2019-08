Macarena Cabruja tiene 25 años, es rosarina y el sábado pasado rescató a un niño en Palma de Mallorca, donde trabaja como guardavidas. La joven contó en Radio 2 cómo se arrojó al mar sin ningún elemento de flotabilidad, al ver que una persona se estaba ahogando, y cuál fue la reacción del chico de 10 años, senegalés, cuando ella logró alcanzarlo. "Pensé que no me ibas sacar porque soy negro", le dijo. "Si un nene de 10 años tiene eso en mente, es muy triste como sociedad", reflexionó ayer la joven que estudió en el Instituto Zona Oeste, de Santa Fe y Sucre. Y afirmó: "No soy una heroína, eso salió del corazón".