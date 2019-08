Cristiano Ronaldo está siendo investigado por la Justicia de Corea del Sur por su ausencia en un partido amistoso de Juventus contra el equipo de las estrellas de la K-League.



La prensa surcoreana informó que el abogado Oh Seok-hyun presentó una denuncia colectiva, con más de 2000 firmas, contra el ex Real Madrid, el club italiano y la empresa organizadora TheFasta, a raíz de la ausencia del crack portugués en el partido, a lo cual estaba comprometido por contrato



"No obstante, es poco probable que Cristiano tenga que viajar a Corea del Sur para un interrogatorio, aunque la policía podría recurrir a la Interpol o reclamar a un gobierno que lo extradite", explicó el medio español Mundo Deportivo.



Juventus se prepara para defender su título en Italia, el que alcanzó en ocho veces de manera consecutiva, y para pelear en la Copa de Italia y en la Liga de Campeones de Europa, que ganó por última vez en 1996.