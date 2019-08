En un permanente contrapunto con Ernesto Tenembaum, el biólogo molecular Alberto Kornblihtt, reconocido internacionalmente, explicó que la solicitada de 8700 científicos en apoyo de Alberto Fernández es porque “queremos que el nuevo gobierno revierta 180 grados las políticas de ajuste contra los científicos” y estimó que el macrismo se manejó “de manera perversa” en un contexto de “pérdida del 30 por ciento del poder adquisitivo” de los salarios de los científicos y el derrumbe de los subsidios para la investigación. El diálogo se produjo el miércoles, antes del acto en Exactas en respaldo a la candidatura opositora.

"¿Por qué creés que es importante que ganen los Fernández?", la primera pregunta. "Para que se vaya Macri", fue la respuesta inmediata. El periodista llevó la conversación al terreno político recordando lo que pasa cuando la gente vota "en contra" de alguien. "El problema es que cuando votamos para que se vaya el que estaba llegó De la Rúa, y cuando votamos para que se vaya Cristina llegó Macri..." "Yo no voté a De la Rúa, no creí como Chacho que el problema de la Argentina era la corrupción, ni tampoco voté a Macri. No es que yo quiero que se vaya cualquier Gobierno, quiero que se vaya éste. No porque está, sino por lo que ha hecho", lo interrumpió el científico.

Kornblihtt aclaró que la solicitada de los científicos, que juntó más de 8 mil firmas, se comenzó a hacer antes de la solicitada en apoyo de Macri, que juntó 150 apoyos y tiene a la científica Sandra Pitta, que dijo que se iría del país si ganaban los Fernández, como una de sus firmantes. “Creo que después que apareció esa solicitada se dispararon las firmas en la nuestra”, acotó. Hasta el viernes, calcula que había unas 4 mil firmas, con lo que el fin de semana se duplicó esa cantidad.



También dijo que el de Macri “es un gobierno cínico y perverso, que miente de manera constante y llevó todos los números de la economía a cifras muy bajas”, con “fábricas que cierren y gente en la calle”. Estimó que desde 2015 “todo lo que hizo este gobierno fue empeorar” y que en ciencia y tecnología “hicieron un ajuste brutal”.



En el cierre, por Radio Con Vos, Korhnblihtt reafirmó que “he visto lo que hizo este gobierno con la sociedad argentina y quiero que se vaya” y señaló que “no todos los que votamos a Fernández somos kirchneristas o peronistas; yo soy de izquierda y este país no merece un gobierno de derecha”. En ese sentido, finalizó afirmando que “yo no estoy de acuerdo con que se retire el estado, que falten vacunas” y que “haré lo posible” para que el gobierno de Macri “se vaya”.