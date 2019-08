Al no estar garantizada la trazabilidad e integridad de los datos que serán transmitidos desde las diferentes escuelas al Correo en las elecciones del domingo, el Frente de Todos está armando estrategias para realizar, en un centro de cómputos paralelo, diversos controles. El objetivo es corroborar que los datos originales que salgan de las urnas sean los que efectivamente se transmitan, a la noche de ese mismo día, a toda la población.

Según lo que explicó a Página 12 Eliseo Zurdo, experto en informática que forma parte del grupo de fiscalización electrónica del FdT, lo que hará el equipo técnico de dicho frente será: En primer lugar elaborar un software mediante el cual controlarán que sean iguales los datos de los telegramas originales (TIFF) con los datos de los telegramas procesados (PDF), es decir, buscarán monitorear que no haya cambios durante el paso de un tipo de archivo a otro que es donde puede estar la manipulación- adrede o no- de los resultados; Por otro lado, el grupo de informáticos del FdT, se encuentra diseñando un software para procesar las imágenes que van a tomar los fiscales de los telegramas originales para luego compararlas con los datos ya procesados; Y por último van a cruzar todos los datos que posean con lo que haya publicado el Correo. El problema es que, si bien la cámara ordenó el acceso a los telegramas originales escaneados -no procesados- de todos los partidos, aún desde el FdT no tienen confirmado que puedan acceder a ellos. “Como no tendremos el control del proceso vamos a tener que controlar todas las puntas. Hasta ahora la DINE no nos dio la posibilidad de acceder al archivo original, la Corte dice que nos lo da escaneado, y uno entiende que eso significa que tienen que darnos los originales, no una copia”, explicó en diálogo con este medio Zurdo. “La DINE tiene que darnos una dirección IP con un usuario y password para que podamos y sepamos desde donde vamos a conectarnos. Esos datos todavía no están”, agregó el experto en informática. “Si nosotros controlamos lo que publica el correo, más los archivos en TIFF que nos tienen que dar originales, y por otro lado lo que tengan los fiscales, vamos a poder corroborar que no haya diferencias y que los datos sean correctos”, dijo el especialista técnico del FdT.