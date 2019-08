Fiel a su estilo de no permanecer ajeno a lo que ocurre en el país, Diego Maradona se coló en la campaña electoral y sin medias tintas llamó a no votar por Mauricio Macri en las PASO del próximo domingo. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un video que hace un racconto de los tres años y medio del gobierno de Cambiemos. "¿Te imaginás cuatro años más?", pregunta la publicación. “Yo no me lo imagino”, respondió el Diez.

Bajo el título “4 años de alegría”, la animación de la que se hizo eco el ex capitán de la Selección campeona del mundo recopila datos, dibujos y gráficos de la administración macrista. “Quintuplicaron el valor del dólar, aumentaron las tarifas 3700 por ciento, tomaron deuda por 190 mil millones de dólares”, enumera una voz en off.

El material circuló por las redes sociales durante los últimos días, pero el eco más fuerte sin dudas fue el que replicó Maradona para ratificar su posición frente a los próximos comicios, aunque no hay novedad alguna. “Alberto Fernández será nuestro presidente de la mano de la gran Cristina” Fernández de Kirchner, vaticinó hace días a favor del Frente para Todos.

En el video se mencionan también los recortes a las jubilaciones, la caída de los salarios, la devaluación, el desmantelamiento del Conicet, el derrumbe de la industria, el cierre de medios y “la creación de una red de espionaje estatal con jueces, diputados y periodistas”.



“Le sacaron las cunas a los bebés, las computadoras a los pibes, los remedios a los viejos y recortaron subsidios a discapacitados”, remarca y concluye: “¿Te imaginás cuatro más de esto? No votes odio, desempleo, represión, mentiras, cinismo, a Macri”.