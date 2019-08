Si pensamos en todas las veces que tuvimos miedo… yo a cada rato.



¡A la hoguera el miedo! Miedo a estar sola, miedo a equivocarme, al futuro, a tomar decisiones, al presente, miedo a la noche, a caminar sola, miedo de no volver a casa, a los grandes miedos universales, miedo a no poder amar o amar demasiado, miedo a quedarme sin trabajo, miedo a no poder bailar, miedo al fracaso…



A la hoguera el miedo que te aplasta, te paraliza, te esconde, te calla, te anula.



“Nos tienen miedo porque no tenemos miedo” (…). Sin miedo seamos, estemos, juntes en manada hermanadas, sin miedo que ¡se va a caer!

* bailarina, coreógrafa y docente de danza. Co-dirige e interpreta Plaga, obra-dúo de danza contemporánea, que puede verse todos los viernes de agosto en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038, CABA, a las 21:30.