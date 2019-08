"A pesar de la maniobra de hiperpolarización, hemos logrado instalar al Frente de Izquierda Unidad como una alternativa para miles. En nuestra campaña hablamos con muchos jóvenes desencantados con sus partidos que gobiernan para las patronales que explotan y precarizan sus vidas", dijo Nicolás del Caño, precandidato a presidente por el FIT-U, en el acto de cierre de la campaña de esa fuerza, frente al Congreso.



Con un marco de miles de militantes, y un importante despliegue audiovisual con el que se proyectó sobre la fachada del Parlamento (mapping), Del Caño se refirió a la campaña y señaló que “junto a mi compañera de fórmula, Romina del Pla, recorrimos el país. También Myriam Bregman junto a los candidatos y la militancia de la ciudad han copado los barrios porteños. Christian Castillo y Néstor Pitrola recorrieron la enorme provincia de Buenos Aires. Hemos hecho una enorme campaña a pulmón con la fuerza y la voluntad de miles de militantes y simpatizantes en todo el país”.



“Macri -agregó- no hubiera podido hacer una sola de sus medidas de hambre y entrega sin la abierta colaboración de un sector muy importante de los que hoy están en el Frente para Todos, de esos gobernadores y legisladores peronistas que cogobernaron con Cambiemos, mientras ajustaban en sus propias provincias. No tenemos nada que ver con políticos como Manzur, que obligan a niñas a ser madres, siempre estuvimos con la marea verde, pero en época de campaña abunda la demagogia".

El diputado trotskista dijo que "Alberto Fernández miente descaradamente, dice que va a aumentar las jubilaciones porque recordarán cuando ustedes enfrentaron con nosotros la reforma previsional, y tenemos causas penales por eso, muchos de ese Frente de Todos vinieron acá a votar la ley para robarles a los jubilados. Para ellos, quitarles derechos a los trabajadores sería modernizar, y con la burocracia sindical nos dice que habría que discutir convenio por convenio, como el que firmaron en Vaca Muerta".



El dirigente del PTS citó a Rosa Luxemburgo, al decir que "el dilema sigue siendo socialismo o barbarie", y expresó que el programa del FIT-U pretende, como decía Carlos Marx, que "pasemos del reino de la necesidad al reino de la igualdad".

Luego de hacer con el público un "pañuelazo verde", la candidata a vicepresidenta Romina del Pla dijo que "nos quieren devaluar la lucha por el aborto, nos hablan de despenalización, señores acá hubo millones, basta del sometimiento a los lobbies clericales". La dirigente sindical de los docentes y miembro del PO recordó que "el FIT sigue exigiendo un paro activo de 36 horas para derrotar al ajuste, está en nuestro ADN la organización de los trabajadores, desplazando a la burocracia sindical, por eso denunciamos el fraude en ATE, donde la Multicolor está dando pelea, el frente ferroviario en el Roca, porque de esa burocracia nos separa un abismo de sangre porque se llevaron a Mariano Ferreyra y nosotros sabemos muy bien de qué lado colocarnos". Y agregó: "Nosotros somos realistas, desarrollamos un planteo de salida a la crisis, de ruptura con el FMI, nacionalización de la banca y el comercio exterior y desconocimiento de la deuda usuraria. Viene Alberto Fernández y dice que hay que devaluar, son unos estafadores en medio de una crisis capitalista mundial, la única salida es sacarnos de encima la tutela de las patronales que sólo acumulan para ellas". Del Pla cuestionó también al macrismo al decir que "los que reprimieron en la Panamericana y mataron a Maldonado quieren enseñar a la juventud, por eso decimos vení con el FIT-U porque acá estamos construyendo un futuro para poner de pie un gobierno de los trabajadores".

En tanto, el candidato a diputado bonaerense Juan Carlos Giordano (IS), mencionó que "Fernández ya dijo que no va a tocar los tarifazos, ¿alguien lo escuchó decir que va a prohibir los despidos o a darles el 82 por ciento móvil a los jubilados? Con ellos no habrá heladera llena sino un nuevo ajuste, como todos los países que se atan al FMI". A su turno, Celeste Fierro (MST) manifestó: "Basta de la falsa polarización y el chamuyo porque se parecen demasiado, tienen la misma postura respecto del FMI, pagar es seguir condenando al pueblo, los Fernández Fernández dicen negociar con firmeza. Dejen de mentir, hay otra opción verdaderamente alternativa, el FIT U, somos el verdadero voto útil para darle un mensaje a las corporaciones". La primera oradora fue la abogada María del Carmen Verdú (Poder Popular) quien describió: "Somos quienes ponemos la cabeza y el cuerpo a la represión de la Gendarmería en los barrios, desaparecedora de Santiago Maldonado, amanecimos tantas veces en las comisarias peleando por la libertad de los presos políticos, como Daniel Ruiz, nuestro candidato en Chubut". Y fue leída una carta de Ruiz enviada desde la cárcel de Marcos Paz.