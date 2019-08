DOMINGO 11

TEATRO

Colaboración / Tomar partido

Dos obras del guionista y dramaturgo sudafricano Ronald Harwood –autor también de El vestidor y del guión de El pianista de Roman Polanski– basadas en episodios reales que plantean la tensión moral de artistas que construyeron sus carreras durante tiempos siniestros. A 80 años de la Segunda Guerra Mundial, la presentación de estas dos obras reflexiona sobre el horror del nazismo desde la experiencia personal de hombres y mujeres. Los personajes son el director alemán Wilhelm Furtwängler, quien debe explicar cómo prosperó durante el Tercer Reich, y el compositor Richard Strauss, quien debe elegir entre colaborar con el escritor Stefan Zweig o con los nazis.

A las 19.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $280.

Cuarteles de invierno Andrés Galván, un cantor de tangos en decadencia, y Tony Rocha, un veterano ex campeón de boxeo, se conocen en la estación de tren de Colonia Vela y se hacen amigos. Ambos vienen a trabajar contratados en la fiesta aniversario del pueblo donde las autoridades militares preparan un gran festival-homenaje al triunfo de la Nación y sus soldados sobre la “subversión”. Galván debe dar un recital en el teatro, y Rocha se enfrentará con el campeón local, que además es oficial del ejército. Aunque ambos intentan no comprometerse con las intenciones de los militares y limitarse a realizar su trabajo, pronto advierten que eso no será posible. Adaptación de la novela de Osvaldo Soriano a cargo de Daniel Moreno. Hasta el 25 de agosto.

A las 18.15, en Noavestruz Espacio de Cultura, Humboldt 1857. Entrada: $300.

Discépolo Ideado por Mercedes Halfon y Carolina Martín Ferro, desde 2014 el ciclo Invocaciones lleva estrenadas siete obras teatrales en las cuales directores locales invocan el espíritu de sus ancestros, volviendo contemporáneas las tradiciones. Llegó el turno de la Invocación VIII: Discépolo, Las Casas, a cargo de Maruja Bustamante: “El grotesco en tiempos del feminismo”. Sigue hasta el 18 de agosto.

A las 18, en El Cultural San Martín, Sarmiento y Paraná. Entrada: $250.

A.R.C.A Simulacro Patagónico 1921. De un lado, el Desierto patagónico; del otro, el Mar Austral. Zumban las balas del ejército y contestan los sublevados. Pero, además, aquí en el patio de atrás de la República hay un grupo de personas que creen en una vía alternativa. Agrupados en una Comuna Autónoma y por ahora clandestina, ensayan otro mundo. De Aníbal Gulluni.

A las 20.30, en Teatro Método Kairós, El salvador 4530. A la gorra.

MÚSICA

No Te Va a Gustar La banda uruguaya presenta el último de una serie de conciertos en los cuales presentaron su disco en vivo, Otras Canciones, y un especial audiovisual que repasa varios de los mejores momentos de su trayectoria. Estos recitales fueron también una oportunidad para celebrar ya que en el 2019 la banda cumplió 25 años de existencia. Durante los conciertos, la banda presentó sus canciones clásicas y aquellos temas que no suenan en los shows multitudinarios pero que son piezas fundamentales de sus discos, reinterpretados de manera íntima y tomando como base una instrumentación acústica.

A las 20.30, en el Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857. Entrada: desde $500.

LUNES 12

ETCÉTERA

Albert Camus

La muestra presenta un recorrido por la producción del autor a setenta años de su fugaz visita a Buenos Aires. Autor de novelas magistrales como El extranjero (1942) y La peste (1947), fue uno de los pensadores más destacados del siglo XX. Su obra fue traducida en nuestro país por Victoria Ocampo, Julio Cortázar y Aurora Bernárdez, y circuló gracias a la Revista Sur. La exposición, que podrá visitarse a partir del 17 de agosto en la Biblioteca Nacional (Agüero 2502), reúne primeras ediciones, correspondencias, traducciones, críticas y fotografías. Hoy se realizará el acto de apertura con Walter Romero, Juan Javier Negri, Alexandre Alajbegovic, Raquel Garzón y Eugenia Zicavo.

A las 19, en el Museo de Arte Latinoamericano – MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

Congreso Gombrowicz Hasta el sábado 17, en distintas sedes de la ciudad, se presentan una serie de conferencias, charlas y actividades en torno a la obra y figura de Witold Gombrowicz (1904-1969), escritor polaco ganador del Premio Formentor y candidato al Nobel de Literatura, considerado uno de los autores más originales de la literatura del siglo XX. Entre 1939 y 1963 se vio forzado a vivir en Buenos Aires, donde su manera de trabajar con la palabra marcó un antes y un después en la tradición. A cinco años de la realización de su primera edición, comienza un nuevo Congreso Gombrowicz. Hoy se realizará el acto inaugural con la presencia y lectura de varios escritores locales y extranjeros. Fabián Casas presentará su conferencia “Una introducción a Gombrowicz en siete u ocho minutos”.

A las 18, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

Periodismo Performático Revista Anfibia y Casa Sofía abren la convocatoria para seleccionar cuatro proyectos de periodismo performático. Periodistas y artistas de distintos campos investigarán sobre un tema de coyuntura e intercambiarán saberes con el acompañamiento de Cristian Alarcón y Lorena Vega como tutores para crear una performance periodística. Se pueden presentar proyectos hasta el 15 de agosto.

Inscripción en www.periodismoperformatico.com. Contacto: [email protected]

La vida ausente Tusquets Editores invita a la presentación de La vida ausente, de Gabriel Bellomo. El autor dialogará con Ana María Shua, Jorge Consiglio y Guillermo Martínez.

A las 18:30, en Dain Usina Cultural, Thames 1905. Gratis.

ARTE

Lucio Fontana La muestra curada por Valentina Spata y Chiara Barbato propone reconstruir la carrera artística de Lucio Fontana desde su origen, vinculado a dos naciones profundamente afines. Hijo de un escultor italiano emigrado a Rosario después de la Segunda Guerra Mundial, desarrolló un movimiento artístico llamado Espacialismo, que tenía como fin alcanzar la tridimensionalidad. La exposición retoma el inicio de su carrera, su formación entre Italia y Argentina, ilustrando sus vínculos con ambas patrias. Los dibujos en exhibición constituyen una selección en la que la investigación dimensional abre un espacio de novedad suspendido entre las pruebas anteriores y futuras. Hasta el 21 de agosto.

En Museo MACRO Sede Castagnino, Av. Pellegrini 2202, Rosario. Gratis.

MARTES 13

CINE

Mel Brooks

El ciclo presenta diez largometrajes del comediante, que acaba de cumplir 93 años y que, con títulos como Locura en el Oeste, Las angustias del doctor Mel Brooks y El joven Frankenstein, satirizó con desenfado distintos géneros y personajes de Hollywood. El programa comienza hoy con Las doce sillas (1970). En Rusia, bajo el nuevo régimen soviético, un aristócrata devenido en no más que un empleado administrativo descubre que su moribunda suegra escondió las joyas de la familia en una de las doce sillas de un juego de comedor y se lanza a recorrer el territorio para dar con ellas. En su aventura lo acompañan un oportunista, un cura y su antiguo criado.

A las 14, 16.30 y 21.30, en la Sala Lugones, Av. Corrientes 1531. Entrada: $60.

La huella de Tara El segundo largometraje de la realizadora argentina Georgina Barreiro explora la singular atmósfera de Khechuperi, una comunidad situada a orillas de un lago sagrado, inmerso en los Himalayas al oeste de Sikkim, India. La película se sumerge en la vida de cuatro hermanos, retratando la tradición ancestral del pueblo Bhutia, influenciada por las transformaciones de la globalización a través de la mirada de las jóvenes generaciones. Hasta el miércoles 14 de agosto

A las 19, en la Sala Lugones, Av. Corrientes 1530. Entrada: $60.

ARTE

Ese punto La exposición retrospectiva de la artista Nora Aslan, curada por María Alejandra Gatti, no presenta un planteo cronológico y lineal, sino un espacio donde conviven una multiplicidad de obras de diferentes épocas realizadas en distintos lenguajes: fotografías, collages, objetos, instalaciones. El sábado 17 de agosto se llevará a cabo un recorrido por la muestra junto a la artista y el curador invitado Federico Baeza.

En el Museo Emilio Caraffa, Av. Poeta Lugones 411, Córdoba. Entrada: $30.

Primera muestra En el marco de la tercera edición de la convocatoria abierta “Primera Muestra”, Panal 361 invita a la inauguración de Las historias se (re)inventan, de Victoria Maréchal, la primera artista seleccionada para realizar su muestra en las salas de Panal. Con curaduría de Mariela Yeregui, la exposición está compuesta por tres videoinstalaciones. Para esta convocatoria, el jurado estuvo integrado por Federico Baeza, Santiago Bengolea, Bárbara Echevarría, María Lightowler, Silvana Ovsejevich y Mariela Yeregui. Inaugura hoy.

A las 19, en Panal 361, Jean Jaures 361. Gratis.

Marina Olmi Artista visual, cantante y performer, Marina Olmi presenta su muestra Asteroide 1569, integrada por 14 pinturas sobre lienzo realizadas entre 2018 y 2019, en las que trabaja sobre la figura de Evita, a quien sitúa en el espacio junto a sus aliados de otro plano. Inaugura hoy a las 19. Hasta el 4 de noviembre.

De martes a domingo, de 11 a 19, en el Museo Evita, Lafinur 2988. Gratis.

MÚSICA

La Bienal en concierto Catorce bandas y solistas participarán en esta edición en tres fechas durante agosto (los días 13, 20 y 27) como anticipo de La Bienal que llegará a la ciudad del 25 al 29 de septiembre. El ciclo de conciertos comenzará hoy con las presentaciones de Ariel Stavitzky, Tirman Kid, Alejo y Valentín y La Femme D'Argent

A las 19, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

ETCÉTERA

Filosofía en otras 12 frases El nuevo curso de filosofía que Darío Sztajnszrajber propone salirse del canon para indagar en nuestra cultura a través de enunciados que tuvieron un importante impacto político y cultural en sus épocas. Hoy será el turno de Heidegger y su sentencia: “La ciencia no piensa”.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $350.

MIÉRCOLES 14

ARTE

Flavia Da Rin ¿Quién es esa chica?

La artista comenzó a desarrollar su obra en la época del cambio de milenio, un momento de efervescencia tecnológica en el que la realidad virtual, los chats, las selfies y los avatares empezaban a dinamizar la manera de pensar la identidad y las formas de representación de uno mismo, volviéndolas un sistema mucho más fluido y mutable que en el siglo anterior. Por medio de la manipulación y el retoque digital, Da Rin fusiona autorretratos con escenas complejas, cargadas de expresividad. Con estas herramientas, la artista transita diversos temas a lo largo de veinte años de carrera y se pone en la piel de numerosos personajes.

En el Museo de Arte Moderno – MAMBA, Av. San Juan 351.Gratis.

Figari: mito y creación La exhibición presenta más de 30 óleos, acuarelas y dibujos del artista uruguayo Pedro Figari (1861-1938), algunos de ellos emblemáticos y otros nunca exhibidos en la Argentina, provenientes de los acervos públicos del Museo Nacional de Artes Visuales y el Museo Figari, ambos de Uruguay. Curada por el director del Museo Figari, Pablo Thiago Rocca, la exposición atraviesa todas las facetas del maestro uruguayo, incluso sus etapas formativas, para revelar al artista, creador de una mitografía del Río de la Plata. La muestra dialoga con las tradiciones pictóricas de la región y propone un vínculo entre escuelas plásticas rioplatenses: uruguaya, brasileña y argentina. La selección de las obras abarca desde una acuarela temprana realizada en 1890 hasta los dibujos para la última novela publicada por Figari en 1930.

En el Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA, Av. del Libertador 1473. Gratis.

Tulio De Sagastizábal Artista clave en la pintura contemporánea argentina, con una trayectoria de más de treinta años y una presencia sostenida tanto en el plano local como internacional, De Sagastizábal se ha constituido en referente central del campo de la abstracción y la “geometría lírica”, con un lenguaje “depurado en lo formal y agudo en lo conceptual”. Con curaduría de Eduardo Stupía, la exposición reúne un centenar de pinturas realizadas entre 1974 y 2019.

En el Espacio de Arte de la Fundación OSDE, Arroyo 807. Gratis.

Un desastre manifiesto Cierre de la muestra de Elisa O ́Farrell. La exposición integra en sala una serie de 40 aguatintas realizadas a partir de imágenes de noticias de catástrofes de viviendas ocurridas durante 2018 y 2019. “Un desastre manifiesto” es la segunda exposición de grabados de la artista.

A las 20, en Atocha, Gorriti 5741. Gratis.

CINE

Asia diversa en Argentina Durante agosto, Centro Cultural Morán propone un ciclo de películas que hace foco en las migraciones que llegaron a nuestro país desde oriente: historias que llegan desde Corea, China, Laos y Taiwán. Hoy se proyectará Arribeños, de Marcos Rodriguez. Una vieja zona residencial de la ciudad, a pocas cuadras de Barrancas de Belgrano, se transforma en otra cosa. Un arco marca la entrada: falsa puerta imperial, refugio para los emigrados, corredor turístico, intersección de negocios, festejos y peatonal, restaurantes y supermercados. ¿Qué es realmente el Barrio Chino?

A las 21, en Centro Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Gratis.

JUEVES 15

ARTE

Mariette Lydis

La exposición Mariette Lydis. Transicionar lo surreal reúne más de 200 piezas y una cronología con material de archivo proporcionado por la familia Correa y el Museo Nacional de Bellas Artes. Fotografías, placas fotográficas, libros ilustrados por Lydis, placas de vidrio de sus obras, cartas, material documental, entre otros, ofrecen una semblanza de esta artista austríaca que se radicó en Buenos Aires en 1940, ciudad en la que fallece en 1970. La muestra forma parte el ciclo “Transurrealismo. Arte y diversidad de Género”, que presentará un programa público de intervenciones artísticas y actividades diversas. Hasta el 23 de septiembre.

En el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Av. Infanta Isabel 555. Entrada: $50.

ETCÉTERA

Tercer Jueves Octogésimo octava edición (o “de los malos pensamientos”) del ciclo que los terceros jueves de cada mes presenta un puñado de poetas y músicos y musicas en escena en un recital que conjuga letras y melodía música. Hoy leen Gabriela Bejerman y Leo Oyola; y toca Julia Arbós. Cierra la dupla anfitriona BogadoCuman, el binomio conformado por Fernando Bogado y Oscar Cuman.

A las 22, en Bar La Tribu, Lambaré 873. Entrada: $100.

MÚSICA

Pipi Piazzolla Trío Luego de sus dos discos anteriores (Arca Rusa de 2013 y Transmutación de 2015), Pipi Piazzolla presenta su nueva placa, Rata, junto al guitarrista Lucio Balduini y el saxofonista Damián Fogiel. Grabado en una sola jornada, con muchos tracks que son primera o segunda toma, los instrumentos se entrelazan en contrapuntos rítmico-melódicos en los que la batería de Piazzolla es un jugador más.

A las 21, en Bebop Club, Moreno 364. Entrada: $250.

Bombay Bs.As. La agrupación de guitarras y cantor (anteriormente conocida como 34 puñaladas) lanza Laeiszhalle. En vivo en Hamburgo, su último trabajo discográfico. El álbum muestra el registro de un concierto realizado a fines de 2017 en la Sala Sinfónica de la ciudad de Hamburgo, Alemania. Además, serán presentados temas nuevos de su próxima producción discográfica. Luego de recibir el Premio Gardel 2018 como mejor grupo de tango, Bombay Bs.As. vuelve a los escenarios y se prepara para una serie de conciertos en Argentina y el exterior.

A las 21, en Congo Club Cultural, Honduras 5329. Entrada: $300.

Miguel De Caro Luego de 8 años desde el lanzamiento de su anterior disco de estudio, Miguel De Caro presenta su sexta producción, Saxo Rioplantense, junto a su actual formación: Fernando Lighezzolo en piano y Tomás Sivadón en percusión. El álbum reúne temas originales del propio De Caro y de Fernando Lighezzolo y recorre los ritmos ciudadanos clásicos de tango, milonga y candombe. Pariticiparon del disco Facundo Guevara, Marisa Hurtado, Gustavo Pontoriero, Ana Ponce y Matías Gonzalez, entre otros.

A las 19, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Gratis.

Berlioz+Strauss+Mahler La Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata, dirigida en esta oportunidad por Diego Censabella, interpretará Las noches de estío (Les nuits d’eté), Op. 7, de Hector Berlioz, con la mezzosoprano Eugenia Fuente como solista; Cuatro últimas canciones (Vier letze lieder) de Richard Strauss, con la soprano Daniela Tabernig como solista; y la Sinfonía N° 4, en Sol mayor, de Gustav Mahler, nuevamente con Tabernig como solista.

A las 20, en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125. Entrada: desde $200.

VIERNES 16

MÚSICA

Clarence Penn

Es uno de los bateristas de jazz más solicitados del mundo, líder de múltiples bandas, compositor, productor prolífico y educador. Su discografía incluye cientos de álbumes de estudio que representan un gran espectro dentro de la expresión del jazz. Desde 1991, cuando llegó a Nueva York, puso su destreza y musicalidad al servicio de una gran lista de artistas que incluye a Ellis y Wynton Marsalis, Betty Carter, Stanley Clarke, Steps Ahead, Makoto Ozone, Michael Brecker, Dave Douglas y Maria Schneider, entre otros. Llega a la ciudad para presentarse en formato de cuarteto junto a Mariano Loiácono en trompeta, Sebastian Loiácono en saxo tenor y Jerónimo Carmona en contrabajo. Hoy y el sábado 17.

A las 21, en Bebop Club, Moreno 364. Entrada: $700.

Noelia Moncada En el marco del Festival de Tango, presenta Encanto Negra, su sexto disco grabado en vivo en 2018. Esta propuesta discográfica es el resultado de su búsqueda de las raíces africanas en el tango y otras músicas populares latinoamericanas. Una propuesta que se viene presentando desde 2017 en las salas de la ciudad. Junto a Pablo Fraguela en piano y coros, Ariel Argañaraz en guitarra, Mono Hurtado en contrabajo, Facundo Guevara y Gaspar Tytelman en percusión; y Natalia Martinez y Cristina Zivec en coros.

A las 20, en La Usina del Arte, Caffarena 1. Gratis.

TEATRO

Los Nacimientos Presenta un “work in progress” de Los Nacimientos, la segunda parte de La velocidad de la luz, una obra creada en la Villa 31 que se estrenó en XI FIBA y realizó luego una temporada de funciones en la Parroquia Cristo Obrero. El director viene de estrenar una versión alemana de esa obra realizada junto a 80 personas mayores, de distintas generaciones y países, que viven en Hannover. Los Nacimientos es la segunda obra que crea junto al grupo de mujeres mayores de la Villa 31 y que co-dirige junto a Javier Swedzky.

A las 19, en el Teatro Nacional Cervantes - TNA, Libertad 815. Gratis.

Cabo Verde Alrededor de 1927 todavía tenía influencia la teoría Lombrosiana, la cual señalaba que dependiendo del tamaño y tipo de cráneo una persona podía nacer o no criminal. La pieza presenta un laboratorio clandestino donde un doctor, afín a ese pensamiento, aparenta seleccionar un niño sano para que sea adoptado por la viuda del presidente porque se siente sola. Detrás de su búsqueda esconde un plan para cobrarse una venganza. De Gonzalo Demaría; con Edgardo Moreira, Silvina Katz, Florencia Cappiello y Matías Recalt.

A las 20.30, en NUN Teatro Bar, Juan Ramirez de Velasco 419. Entrada: $350.

La mujer bomba Después de sus presentaciones durante febrero, marzo y abril pasados, el unipersonal que interpreta Magalí Meliá con dirección de Gabriela Felperin presenta una nueva temporada. La mujer bomba, de la autora croata Ivana Sajko, integra el libro “Siete dramas croatas contemporáneos” y recorre situaciones vinculadas con la violencia, el patriarcado, el feminismo, la guerra, los fundamentalismos y los dilemas cotidianos que afronta el mundo actual.

A las 22.30, en Teatro El Grito, Costa Rica 5459. Entrada: $XX.

Cuentos de Hades El concierto escénico, basado en los relatos de Luisa Valenzuela, presenta versiones feministas de los clásicos cuentos de hadas de Charles Perrault. Un recorrido donde confluyen música experimental, performance y narración oral. De María Emilia Franchignoni y Jorge Chikiar.

A las XX, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $350.

SÁBADO 17

TEATRO

J. Timerman

Del 17 al 19 de agosto se realizarán tres únicas funciones de J. Timerman, obra de Eva Halac (estrenada en 2018 en el Cultural San Martín) basada en hechos reales que gira en torno a la figura de Jacobo Timerman en los días del legendario diario La Opinión. Timerman debe negociar con el gobierno la continuidad del diario. La decisión pone en juego sus creencias, sus afectos, sus certezas. Abandonar la oposición progresista no solo significaría un desprestigio, sino una dolorosa despedida de la juventud. Una obra acerca del periodismo y sus relaciones con el poder, pero también sobre los vínculos, sobre los sueños heroicos que se heredan y se transfieren de una generación a la siguiente.

A las 22.45, en Timbre 4, México 3554. Entrada: $380.

Late el corazón de un perro ¿Cómo es el abrazo entre una madre y una hija que hace años no se ven? ¿Hasta qué punto puede estirarse una mentira con el afán de edificar una verdad que nos ayude a vivir? ¿De qué forma es posible desarticular ese universo sin que su vida colapse? En un pueblo del interior profundo de la provincia de Santa Fe, una azafata y un bombero tienen veinticuatro horas para convencer a una mujer de desprenderse de una sobreacumulación de muebles, objetos y basura que la mantienen cautiva en su propia casa. Una obra de Franco Verdoia. Con Mónica Antonópulos, Silvina Sabater y Diego Gentile.

A las 18, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $350.

MÚSICA

Power Up Se trata de la primera orquesta latinoamericana dedicada a interpretar la música de las obras más influyentes de la cultura Pop de videojuegos, series y anime. Con 7 años de trayectoria, la orquesta forjó su estilo en los escenarios de Argentina y Chile. Con 70 músicos en escena, interpreta un repertorio fiel a la música original en un viaje nostálgico y donde también tienen lugar las novedades. Un concierto audiovisual con luces y proyecciones en vivo.

A las 20, en el Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857. Entrada: $400.

Experiencia Rock Hoy y el domingo 18 de agosto el evento reunirá a destacados grupos y solistas. Se podrá disfrutar de shows en formato de ensayo y entrevistas a grandes íconos del rock local. Además, se presenta una exposición del museo del rock nacional. Hoy tocarán Massacre, David Lebón, Shoot The Radio (Zeta Bosio) y Animal. El domingo se presentarán Estelares, Pier, Coral con Moura, Ataque 77 y Los Tipitos.

A partir de las 18, en Complejo Punta Carrasco. Entrada: $800.

Maria Creuza La cantante brasileña se despide de Buenos Aires y de su mentor: Vinicius de Moraes. El espectáculo incluye clásicos inolvidables de la Bossa Nova y las canciones incluidas en los conciertos de la gira 2019 que realizará la cantante brasileña. Se presenta hoy y los sábados 24 y 31.

A las 22, en el Centro Cultural Torcuato Tassso, Defensa 1575. Entrada: $900.

DANZA

Todos hablamos de amor El espectáculo, con dirección y puesta en escena de Cecilia Troncoso, propone una obra de tango no convencional inspirada en los textos de la poeta Karina Macció y atravesada por los lenguajes de la danza y el teatro. Un sexteto de bailarines da vida a distintos personajes protagonistas de una historia que, sin eludir el conflicto y la tensión, abre un espacio para la pregunta sobre el "amor" como concepto inherente a la condición humana. La banda de sonido, a cargo de Pablo Isola, reúne tangos clásicos, modernos y electrónicos. Los sábados de agosto.

A las 23, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $400.