Si la presencia de la agenda feminista fue escasa en la campaña de las diferentes fuerzas políticas con vistas a las PASO, la de las demandas del movimiento LGBTIQ fue “casi nula”, señala el informe que realizó el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. De los 79 spots de las distintas fuerzas monitoreados solo encontraron uno donde se nombra a las disidencias. Esa pieza es del FIT y se llama "Spot Derechos de las mujeres y las disidencias": muestra a dos mujeres y un varón como protagonistas. “Sin embargo en el discurso de los participantes no se nombra ninguna propuesta con respecto a las disidencias, solo se hace alusión a la importancia de la Educación Sexual Integral, al aborto legal seguro y gratuito y a la prevención en contra de la violencia contra las mujeres”, apunto Lucía Martelotte de ELA. En el resto de los spots monitoreados no se nombra a ese colectivo, “ni siquiera se lo representa en las imágenes”: por ejemplo cuando se muestran familias no hay referencias a parejas del mismo sexo, cuestiona el relevamiento de ELA.



En cuanto al lenguaje empleado, el Frente de Todos incorpora la utilización de lenguaje inclusivo en el logo, que es interactivo y va cambiando entre “todos”, “todas”, todes”, “todxs” y “[email protected]”. Por su parte, tanto el MAS como el FIT incorporan lenguaje inclusivo en algunos pasajes de los spots. En el resto de las fuerzas políticas, se evidencia una ausencia de lenguaje inclusivo, señala el monitoreo de ELA. En su plataforma, el Frente de Todos si incorpora el lenguaje inclusivo, mientras que las agrupaciones de izquierda lo hacen en algunos casos como cuando se refieren a “trabajadores y trabajadoras”.