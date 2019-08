El espectacular gol de tiro libre de Lionel Messi, que supuso el 3-0 en la ida de las semifinales de la Champions League entre Barcelona y Liverpool, fue elegido como el mejor del año en competiciones europeas, anunció la UEFA. El tanto de Messi al arquero brasileño Alisson Becker fue el más votado por delante de otros nueve, entre ellos la volea del portugués Cristiano Ronaldo en el Juventus (Italia)-Manchester United (Inglaterra), o el disparo desde fuera del área del croata Ivan Rakitic en el Tottenham (Inglaterra)-Barcelona, se informó.



A pesar del inolvidable gol del rosarino y el 3-0 que significó, Barcelona terminó quedando eliminado de la Champions al perder 4-0 en la revancha ante Liverpool, jugada en Inglaterra. Entre los goles nominados también estaba el español Pedro Rodríguez, de Chelsea, a Slavia Praga en la Liga Europa.

La lista la completaban el senegalés Ismaïla Sarr, los portugueses Nani y Danilo, los franceses David Faupala y Enzo Millot y la checa Katerina Svitkova.

Por otro lado, la justicia española prohibió la disputa de partidos de la Liga de fútbol en lunes, y permitió los del viernes en una decisión cautelar que modifica el inicio del campeonato y puede repercutir en los ingresos por derechos televisivos. Esto permitirá mantener el Athletic Bilbao-Barcelona que inaugurará la Liga 2019-2020 el viernes 16 de agosto, pero obligará a avanzar al fin de semana los dos encuentros previstos para el lunes 19 de agosto, Mallorca-Eibar y Betis-Valladolid.

Así lo decidió de forma cautelar un juzgado de lo mercantil de Madrid, encargado de dirimir el litigio que enfrenta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el organizador de la primera y segunda división del campeonato español, LaLiga. La federación, contraria a los partidos fuera del fin de semana, celebró la decisión pero LaLiga anunció que presentará una apelación y que convocará una asamblea extraordinaria el lunes 12 de agosto con los clubes profesionales para tratar la cuestión.

El conflicto entre ambas instituciones, fuertemente enfrentadas en los últimos tiempos, nace de la sentencia de finales de julio de la juez de Competición, dependiente de la RFEF, de prohibir la extensión de la jornada liguera a viernes y lunes. LaLiga, que ya había programado partidos en estos días para las tres primeras jornadas de competición, recurrió a la justicia ordinaria pidiendo la suspensión cautelar de esta prohibición.

Después de escuchar a ambas partes el miércoles, el juzgado madrileño estimó "parcialmente la solicitud de medidas cautelares solicitadas por LaLiga" manteniendo los partidos en viernes pero no en lunes, señaló en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El magistrado también obliga a LaLiga a desembolsar una fianza de 15 millones de euros (16,8 millones de dólares).

La medida es cautelar mientras el tribunal estudia el fondo de la cuestión sobre qué organismo es competente para fijar los días de los encuentros del campeonato español.

"El auto incurre en evidentes contradicciones (...) y no motiva parte esencial de la resolución", lamenta LaLiga en un comunicado, anunciando que "va a proceder a ejercer su derecho de trasladar un recurso de apelación". Por contra, la federación, que denuncia que los partidos fuera del lunes no se adaptan a los intereses de los aficionados que acuden a los estadios, celebró la decisión. "Se ha cumplido mi compromiso con las aficiones de desterrar los lunes de nuestro fútbol", dijo su presidente Luis Rubiales. "Es bastante claro que el juez reconoce las competencias de la RFEF y, por tanto, que esas competencias no son de la Liga", añadió.



La disputa tiene como telón de fondo la repartición de los derechos televisivos del campeonato español que, según el organizador de la competición, suponen 2.000 millones de euros. Para el organismo profesional, cancelar los partidos en lunes puede derivar en reclamaciones de los operadores televisivos, que ya habían contratado los derechos de emisión contando con los partidos entre semana. En la vista judicial celebrada el martes, además, alegó que la RFEF estaba dispuesta a aceptar partidos en lunes a cambio de 30 millones de euros.