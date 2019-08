Alberto Fernández contestó de manera directa y contundente las afirmaciones de Mauricio Macri en su conferencia de prensa de la tarde. En el encuentro con la prensa junto a su compañero de fórmula Miguel Pichetto, el Presidente responsabilizó al kirchnerismo –olvidando de paso que la fórmula que lo derrotó en las PASO, Frente de Todos, representa a una amplia coalición peronista- por la debacle financiera y cambiaria que se desarrolló durante el lunes en la Argentina. “Las cosas así no van a mejorar, las dudas sobre la economía vienen porque ellos no despiertan confianza: el problema mayor que hoy tenemos los argentinos es que la alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo”, dijo Macri, quien aseguró que “el kirchnerismo debería hacer autocrítica”.











En la noche del lunes, en una extensa entrevista realizada por María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en el programa Corea del Centro, el candidato que obtuvo el domingo el 47.65% de los votos en todo el país recorrió varios temas, pero el cierre fue una respuesta a las afirmaciones de Macri. Y Fernández dejó las cosas bien claras: "El único responsable de lo que le pasa a la Argentina se llama Mauricio Macri. Es él y su ministro de Economía teniendo sus bienes en el exterior, demostrando al mundo que no confía en su propia gestión".