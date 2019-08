Los titulares de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña celebraron el resultado de las PASO, descartaron que se evalúe convocar a un paro general y aseguraron que "Macri debe gobernar hasta el 10 de diciembre".

"Macri tiene que bajarse de la campaña, dejar de echar culpas y pensar que tiene que gobernar un país con un resultado electoral que es muy difícil de revertir", le pidió Daer.

Las declaraciones se dieron antes y después de un encuentro de la mesa chica de la CGT, que se convocó para evaluar el resultado electoral de las PASO —la central se pronunció en la previa del 11 de agosto a favor de la fórmula Fernández-Fernández— y la situación frente a la nueva devaluación, que colocó al dólar al borde de los 60 pesos, con el impacto que tendrá en salarios y precios .

En ese sentido, adelantaron que será la central la que mañana solicitará la convocatoria anual del Consejo del Salario y exigieron "medidas de urgencia para recuperar el poder adquisitivo", aunque no contemplaron un pedido masivo de reapertura de las paritarias.

"Si nos necesitan, estamos, pero no para sentarnos a que no reconozcan que hay una pérdida del poder adquisitivo que no tiene nada que ver con las paritarias que se discutieron", advirtió Acuña, quien además describió la situación de los próximos meses: "Va a aumentar todo y está todo dolarizado, menos los salarios".

Daer puso en duda el rol del Ejecutivo en la corrida cambiara de ayer, que devaluó el peso un 30 por ciento, y recordó: "el Gobierno cree en los mercados". "Se produjo otra devaluación con un movimiento de 100 millones de dólares, que era lo mismo que vendían habitualmente. Es el propio Gobierno el que devalúa", alertó.



Una las posibles medidas económicas que comenzaron a filtrarse desde la Casa Rosada es la suba del mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias, tras una fuerte licuación de los salarios vía devaluación. "Era hora de que comience a evaluar medidas serias en beneficio de los trabajadores, cuya realidad es insostenible", retrucó Daer.

Los dirigentes dejaron clara su posición frente al proceso electoral que continuará en octubre, en respaldo de Alberto Fernández, y le exigieron a Macri que haga una correcta lectura de las elecciones. "Esperemos que se dé cuenta que va a contramano", exigió Daer.

"No sé si alguna vez fue dirigente, lo veo como un empresario caprichoso que quiere que se haga lo que él dice", evaluó Acuña la gestión de Macri.