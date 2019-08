El presidente Mauricio Macri grabó un mensaje en la Quinta de Olivos para anunciar una serie de medidas ante la corrida cambiaria que se desató el lunes tras su estrepitosa derrota en las PASO. En busca recomponer su imagen en los dos meses que quedan antes de las elecciones generales, se disculpó por su mensaje del lunes y dijo que quiere reunirse con todos los candidatos opositores.



Dentro de su paquete "de alivio", Macri anunció una suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias -una promesa de campaña que nunca llevó a cabo- una moratoria para las pymes, la suba del salario mínimo, un bono para empleados públicos y dos pagos extras de la Asignación Universal por Hijo.





“Quiero pedir disculpas por lo que dije el lunes”

“Estoy acá para compartir medidas de alivio para acompañarlos en este momento difícil”, sostuvo el Presidente al inicio del mensaje grabado desde la quinta de Olivos. Pero antes de comunicar las medidas económicas se refirió a la conferencia de prensa que brindó el lunes y que fue muy criticada porque culpó a los electores que votaron a Alberto Fernández por la devaluación.

“Quiero pedir disculpas por lo que dije el lunes”, expresó y justificó: “Estaba afectado por los resultados del domingo y triste por lo que ocurrió con la economía”. También dijo que estaba "sin dormir".

Los resultados de las PASO dejaron a la vista el abrumador rechazo a la gestión de Macri, que busca su reelección. El Frente de Todos se ubicó en el primer lugar, con el 47,32, y con más de 15 puntos de distancia sobre la fórmula oficialista de Juntos por el Cambio. “Entiendo los resultados de las elecciones, entiendo a los argentinos que votaron otras alternativas, a los que nos votaron en 2015 y ahora decidieron no acompañarnos. Es responsabilidad mía y de mi equipo económico”, dijo Macri.





Las medidas anunciadas por Macri

El Presidente anunció “mejoras” para los trabajadores, en relación de dependencia, informales, estatales e independientes.

Para quienes están en relación de dependencia habló de un aumento de bolsillo de 2000 pesos en septiembre y octubre porque el Estado pagará los aportes personales.

También anunció una suba en mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que -dijo- significará unos 2000 pesos por mes en el bolsillo de los empleados que pagan ese tributo. En su breve discurso, Macri no aclaró a cuánto sube el mínimo no imponible, tampoco si es una suba temporal o permanente.

Además, el mandatario prometió aumentar el sueldo mínimo. “Hoy mismo voy a convocar al consejo del salario”, afirmó. También dijo que habrá un aumento del 40 por ciento en la Beca Progresar.

Para los monotributistas, trabajadores informales y desempleados, Macri anunció dos pagos extra de mil pesos en la Asignación Universal por Hijo. Los empleados públicos y el personal de seguridad y de las Fuerzas Armadas recibirán un bono de 5000 pesos.



Las medidas económicas incluyeron un beneficio para las pequeñas y medianas empresas: la posibilidad de financiar en 10 años las obligaciones que mantengan con la AFIP.



Por último, Macri anunció que congelará el precio de la nafta por 90 días.





"Llegar a fin de mes se transformó en una tarea imposible"

Macri no olvidó su libreto de culpar a la "herencia" por el fracaso de su gestión. “Fue como estar en un subsuelo”, aseguró sobre el inicio de su gobierno.

El discurso presidencial buscó ubicarse desde la empatía con los más perjudicados por las medidas económicas del Gobierno, los que menos tienen. Macri apeló al “esfuerzo” de los argentinos y a que fueron unos años “muy duros”. Comparó la titánica tarea de muchas familias que luchan por llegar a fin de mes con el esfuerzo de un andinista: “Fue como trepar el Aconcagua y hoy están agotados, cansados, enojados".

"Llegar a fin de mes se transformó en una tarea imposible. Muchas familias tuvieron que recortar sus gastos y no saben que más recortar, de que más privarse”, aseguró el Presidente antes de anunciar sus medidas "de alivio".

Macri aceptó que el esfuerzo económico terminó “siendo agotador” y que las medidas a punto de anunciar eran producto de que “escuchó” los resultados de las elecciones. “Son medidas que van a traer alivio a 17 millones de argentinos”, agregó.





"Quiero reunirme"

Hacia el final de su mensaje, el Presidente se mostró preocupado por la gobernabilidad y aseguró que entablaría un diálogo con los candidatos de la oposición. “Quiero reunirme con ellos y transmitir tranquilidad en este proceso electoral que ha comenzado”, dijo.

“Respeto profundamente la decisión de los argentinos que nos votaron en el pasado y en esta elección no lo volvieron a hacer. Entiendo su enojo, su cansancio”, dijo por último, otra vez en un tono de derrotado, con el que volvió a pedir “seguir dando pelea” hacia octubre.