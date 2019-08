#CualquieraPuedeGooglear Clic en curso: hoy vence el plazo para que los artistas registrados en el Instituto Nacional de la Música apliquen vía mail al programa de becas, subsidios, talleres y descuentos ([email protected] ). Clic aniversario: La Delio Valdez celebrará sus diez años con toque en el Teatro Gran Rex (hoy a las 20.30) y Niño Globo también festejará su primera década en La Tangente (domingo a las 20, junto a Nolbelto). Clic gamer: el show Power Up recreará en vivo canciones de videojuegos y animé (mañana a las 20, Teatro Gran Rex). Clic tributero: la Brit Night homenajará a Oasis (por Oesis), Rolling Stones (por The Snake) y Arctic Monkeys (por The Turners), mañana a las 21 en el Centro Cultural San Isidro.



#Enfiestados La BB Fest armará noche trapera-reggaetonera con La Jadeable, Mario Wix y Manuel Matarasso (hoy a las 23.30, Otra Historia Club). El colectivo de raperas uruguayas Prendidas Fuego liberará a Macha Kiddo, Mimí Lagarto, Morita Vargas, Baby Weed y Miel (domingo a las 19, Club Cultural Matienzo, con feria gráfica). La Fiesta Fauna se animará con Ca7riel y Paco Amoroso (domingo a las 23.30, Teatro Vorterix). Y la Fiesta Rudha, organizada por la revista Sos Tan Beatle, celebrará con Noelia Custodio, Srta. Bimbo y Fede Bareiro (domingo a la medianoche, Humboldt).

#PresenteContinuo Hoy, Tani defenderá su segundo disco MEW en el Centro Cultural Richards (a las 21), El Mar pondrá a la vista Tierra en La Tangente (a las 21) y Atlanticus pelará Exactamente ahora en el Teatro Monteviejo (a las 21). Mañana, el productor sueco Jeremy Olander apuntalará su EP Karusell en The Bow (a las 23.30, con el suizo-argentino Simon Vuarambon como invitado). Y el domingo, la uruguaya Luciana Mocchi estrenará su set Canción en C’est La Vie Casa Cultural, La Plata (a las 20, con previa de Maca Mona Mu).





#Pantallazos Prendé y sentate. Si te cabe una biopic futbolera, alentá la miniserie argentina Apache: la vida de Carlos Tevez (desde hoy, Netflix). Si estás para rock vintage, el documental Three Days that Defined a Generation celebrará los 50 años del histórico festival de Woodstock (hoy a las 21, OnDirecTV). Y si te va el cine de acción, salen en continuado los tanques Arma mortal, S.W.A.T., Deja Vu y Colombiana (mañana desde las 13.25, Warner Channel).



#Festivalipsis El Festivalito Picante CopyLeft pregonará “no al mal flash” y convidará sets de Bebotril, el dúo Jackheadz y May Mc Laren (hoy a las 23.30, El Bomba Club). El festi Noches de Buceo soltará shows de Riel, Medalla Milagrosa y Pyrámides, además de la proyección del corto documental Berliners, de Rodolfo Schmidt Otero (mañana a las 20.30, Humboldt). Y el Festival Latinoamericano de Afrobeat FeLA juntará a Korobá Arg, Som Do Ghetto, Sista V, 3J Selector, Beat Blenders y BAdóh Negro (mañana a las 23.30, Club Cultural Matienzo).