El peronismo lamentó que la Cancillería no respondiera las “declaraciones agraviantes” de Jair Bolsonaro contra el Frente de Todos. En un comunicado firmado por el titular del Congreso del PJ, el formoseño Gildo Insfrán, y por Jorge Taiana, responsable partidario de relaciones internacionales, el Partido Justicialista advirtió que los dichos del presidente de Brasil “representan una falta de respeto al pueblo argentino que expresó libremente su voluntad soberana en el proceso electoral en curso”.

Bolsonaro había dicho que un triunfo de Alberto Fernández significaría el regreso de “bandidos de izquierda” y que la Argentina "se está hundiendo en el caos”. También dijo que el país, tras las PASO, “comienza a transitar el camino de Venezuela”.

“Todos saben lo que opino, no me gustan las bravuconadas, pero eso puede lastimar el vínculo con Brasil y es un vínculo que tenemos que cuidar”, respondió Alberto Fernández, quien adelantó que no le responderá a Bolsonaro y que “la unidad con Brasil es más importante” que un presidente ultraderechista.

En las últimas horas, Bolsonaro volvió al ataque. “No creo que quiera seguir una línea de libertad y democracia”, dijo sobre Fernández. Y por si fuera poco, el ministro de Economía Paulo Guedes agregó: "Si Cristina Kirchner entra y cierra la economía argentina, salimos del Mercosur".

La cancillería argentina, mientras tanto, sigue sin dar respuestas. El comunicado íntegro del PJ es el que sigue:

El Partido Justicialista repudia el silencio de la Cancillería argentina ante las declaraciones agraviantes del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, que representan una falta de respeto al pueblo argentino que expresó libremente su voluntad soberana en el proceso electoral en curso.

Instamos a la Cancillería argentina a que cumpla con su deber institucional y haga respetar el principio internacional de no injerencia de un gobierno extranjero en los asuntos internos de la Argentina, lo cual implica hacer respetar nuestra soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación del pueblo argentino.

Tenemos la íntima convicción de que las expresiones del señor Presidente del Brasil no forman parte del sentir popular del hermano pueblo brasilero. Confiamos en que pronto iniciaremos una nueva etapa donde quedarán atrás los discursos de odio y crispación, no solo en la Argentina sino también en toda la Patria Grande.

Como decía el General Juan Domingo Perón: “Brasil y Argentina unidos han de ser el jalón de una nueva marcha de paz y de concordia, constructora del trabajo y de la dignidad de esta América, que es de todos. Pido a la Providencia que ilumine a nuestros hombres para que no equivoquen jamás ese camino y para que los argentinos tengamos el honor de compartir el futuro con Brasil, así como hemos tenido el honor de compartir nuestra historia y nuestro pasado.”