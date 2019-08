El entrenador Lionel Scaloni oficializó la lista de jugadores para la gira de la Selección argentina, con amistosos frente a México y Chile. En la misma no figura el astro del Barcelona, Lionel Messi, suspendido por tres meses por sus dichos durante la Copa América. Además, se concretó la vuelta del histórico Marcos Rojo (Manchester United), la citación por primera vez de los fogueados Lucas Martínez Quarta (River Plate), Alexis Mac Allister (Boca Juniors) y Nicolás Figal (Independiente), más los juveniles Adolfo Gaich (San Lorenzo) y Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund). Por lesión no será de la partida el defensor Juan Foyth, que milita en el Tottenham inglés.

A través de la AFA, el seleccionador Scaloni dio una lista de 27 jugadores que integrarán la delegación argentina para la fecha FIFA de septiembre, con dos partidos que se disputarán en Estados Unidos contra Chile (el 5 en Los Angeles), y ante México que conduce Gerardo "Tata" Martino (el 10 en San Antonio, Texas).

Las no inclusiones de los históricos Sergio Agüero y Angel Di María, y la vuelta de Rojo, que no tiene mucha continuidad en el United inglés que conduce el noruego Ole Gunnar Solskjaer, no son los únicos datos llamativos de la nómina.

También fueron citados tres futbolistas de 20 años, comenzando con la convocatoria de Gaich, el goleador de los Panamericanos y con pocos partidos en Primera con el Ciclón; la presencia de Balerdi, un central que integró el plantel Sub 20 en el último Sudamericano, quedó desafectado por lesió,n y en el medio Boca lo vendió al Dortmund alemán; además de Mac Allister, actual titular en el conjunto xeneize.

Asimismo será el debut en el seleccionado Mayor de Martínez Quarta, de gran nivel en River y que es observado desde Italia, y Figal, de Independiente. En tanto, el defensor Walter Kannemann (Gremio de Porto Alegre), quien estuvo en la consideración de Scaloni en la previa de la Copa América, pero fue desafectado por lesión antes del inicio de la competencia, no fue llamado en esta oportunidad.

La lista completa está conformada así: Arqueros: Esteban Andrada (Boca), Franco Armani (River), Agustín Marchesín (Porto). Defensores: Nicolás Otamendi (Manchester City), Rojo, Balerdi, Germán Pezzella (Fiorentina), Martínez Quarta, Gonzalo Montiel (River), Figal, Nicolás Tagliafico (Ajax). Volantes: Marcos Acuña (Sporting de Lisboa), Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (América de México), Giovani Lo Celso (Tottenham), Nicolás Domínguez (Vélez), Rodrigo De Paul (Udinese), Matías Zaracho (Racing), Roberto Pereyra (Watford), Exequiel Palacios (River), Lucas Ocampos (Sevilla), Manuel Lanzini (West Ham). Delanteros: Joaquín Correa (Lazio), Mac Allister, Lautaro Martínez (Inter), Paulo Dybala (Juventus) y Gaich.