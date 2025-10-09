En el universo libertario, donde todo se vuelve show, la diputada rionegrina Lorena Villaverde decidió responder a las acusaciones de narcotráfico con una cámara y una rinoscopia. En un video publicado en sus redes sociales, la candidata a senadora por La Libertad Avanza (LLA) se grabó entregando una muestra de orina y sometiéndose a un procedimiento médico en la nariz, en un intento por despejar las sospechas.

“Soy diputada nacional y me han dicho que soy narcotraficante. Quiero mostrar cuántos pares son tres botas y quién es quién”, dice al inicio del registro, antes de mostrar a cámara los resultados de un test que --según afirma-- dio negativo para cocaína, marihuana, anfetaminas, éxtasis y opiáceos. “La confianza se gana con hechos, no con discursos”, concluye.

Villaverde mantiene una relación cercana con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Federico “Fred” Machado, empresario extraditado por narcotráfico y lavado de dinero. Ciccarelli incluso habría prestado su camioneta blindada para la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019.

En el Congreso, el diputado Martín Soria la mencionó directamente, cuestionando sus vínculos con personas involucradas en delitos graves. Villaverde respondió con un video mostrando su narcotest y rinoscopia, pero los antecedentes judiciales que arrastra --como su detención en Florida en 2002 y la revocación de su visa-- siguen vigentes.

Aunque el procedimiento médico dio negativo, los vínculos y el silencio del espacio libertario ante ellos hacen que el gesto mediático se vea como un espectáculo. Finalmente, y según lo que muestra, l a candidata a senadora por LLA parece más preocupada por la puesta en escena que por aclarar sus nexos.

