La Justicia de Corrientes rechazó la recusación del fiscal general Carlos Shaefer en la causa que investiga la supuesta manipulación de testimonios en la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el menor desaparecido desde junio de 2024.

El pedido había sido presentado por la defensa de Nicolás Soria (uno de los diez acusados en el caso paralelo) por considerar que es “incompatible con su deber de objetividad, su permanente posición ante los medios adelantando y anunciando estrategias punitivas”.

Los jueces Fermín Ceroleni y Víctor Alonso, integrantes del Tribunal Oral Federal de Corrientes, manifestaron que “no se le puede pedir imparcialidad al fiscal interviniente” por “formar parte de un proceso de discusión dialéctica como resulta ser el proceso penal, en el que dos sujetos (acusador e imputado) le requieren a la jurisdicción que tome una decisión sobre un conflicto”.

Los magistrados señalaron que las declaraciones públicas de los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) se constituyen en el marco de su función a raíz de que deben brindar respuestas “al pueblo de la Nación”, motivo por el que “no tienen incidencia en el trámite del proceso”, mientras que Eduardo Belforte votó en disidencia.

Soria y otros imputados (entre ellos psicólogos, abogados y asistentes sociales) son acusados de desviar la investigación para averiguar el paradero de la víctima. Laudelina Peña (tía del menor), Antonio Benítez, el ex marino Carlos Pérez, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el ex comisario Walter Maciel irán a juicio oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

Loan sigue sin aparecer

El 13 de junio de 2024 se celebró un almuerzo en la casa de Catalina, la abuela de Loan, y se reunieron familiares y amigos. Todo transcurría con normalidad hasta que algunos de los adultos presentes se levantaron para ir a buscar frutas a un naranjal acompañados por Loan. Desde ese momento el nene de 5 años no volvió a ser visto.

Son diez las personas detenidas acusadas de ser autores materiales o partícipes necesarios de la desaparición que actualmente se encuentran con prisión preventiva. Todos son investigados por los delitos de sustracción y ocultamiento de un menor de edad.

