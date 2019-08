Ya no se podrá ver al Hombre Araña junto a Iron Man, Hulk, Capitana Marvel ni Thor en las películas del mundo cinematográfico de Marvel. Marvel Studios, que pertenece a la compañía estadounidense Disney, y la japonesa Sony Pictures no lograron un acuerdo para renovar la alianza que permitía que Spider-Man (personaje de Marvel pero cuyos derechos cinematográficos están en posesión de Sony), apareciera junto a los personajes mencionados en películas de Avengers y del universo Marvel. El que hasta ahora era uno de los rostros más emblemáticos de la casa de superhéroes la abandona debido a una situación contractual entre ambas compañías que no llegaron a tejer otro acuerdo.

Pero, ¿cómo era el acuerdo y lo que se pidió? Disney solicitó una participación de 50% en las ganancias por las películas en el futuro, pero Sony quiere mantener el acuerdo actual, en el que Disney obtiene una participación de 5% de los ingresos de taquilla. ¿Por qué tanta diferencia entre los socios? En 2015, ambas empresas habían creado el Universo Cinematográfico Marvel (UCM) y Spider-Man se convirtió en una de las principales cartas de esta alianza. El problema es que el héroe pertenece a Sony por ser la propietaria de los derechos, mientras que Disney actuaba como productora de las películas. Entonces, tiene sabor a poco para la compañía creada por Walt Disney. No es un dato menor la partida si se tiene en cuenta que Tom Holland, el actor que interpreta al hombre araña, participó en Avengers: Endgame, la película más taquillera de la historia.

Por el momento, ninguno de los dos socios se pronunció expresamente sobre los términos de la ruptura. Sony Pictures sólo explicó en Twitter que el conflicto se debe a la renuncia de Kevin Feige -presidente de Marvel, firma comprada por Disney en 2009 por 2.800 millones de dólares- a producir las películas de Spider-Man, debido a la gran cantidad de proyectos que su empresa tiene por delante.

Esta ruptura se produce después de los dos últimos éxitos producidos por Kevin Feige, Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home, película que se convirtió en el título más taquillero de Sony con ganancias que alcanzan los 1109 millones de dólares.