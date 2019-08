El clima financiero internacional comenzó a ponerse denso. Estados Unidos pateó el tablero en la disputa comercial con China. El presidente Donald Trump lanzó una serie de comentarios en las redes sociales que sacudieron a las bolsas del mundo. Se le solicitó a las grandes compañías norteamericanas a buscar un reemplazo inmediato para los fabricantes chinos. La repuesta de China no demorará en llegar en los próximos días.

“Las multinacionales estadounidenses deben buscar una alternativa a China. Esto incluye traer las fábricas de vuelta a casa para fabricar nuestros productos en Estados Unidos”. Así empezó Trump sus declaraciones. “El dinero hecho y robado por China a Estados Unidos, año tras año, durante décadas, deben acabar y acabará”, agregó. Este tono de amenaza en los mensajes es una novedad en la disputa comercial.

El presidente norteamericano no cuidó las formas. “No necesitamos a China y, la verdad, estaríamos mejor sin ellos”, apuntó. Las declaraciones fueron explosivas e incluyeron no sólo a China. Aprovechó para sumar críticas contra el presidente de la Reserva Federal. “Mi única pregunta es ¿cuál es nuestro mayor enemigo, Powell o Xi Jinping, el presidente chino?”. Trump quiere que el jefe de la Reserva Federal acelere el retroceso de la tasas de interés para mejorar la competitividad cambiaria del dólar.

Las amenazas de Trump llegaron luego que China anunció aranceles para importaciones por 75 mil millones de dólares desde los Estados Unidos. Los impuestos eran del 5 por ciento sobre estas mercaderías y pasarán a ser del 10 por ciento. Estos aranceles entrarán en vigencia entre el primero de septiembre y el 15 de diciembre. Se trata de las mismas fechas en las que Estados Unidos aplicará aranceles sobre 300.000 mil millones de dólares que recibe del mercado chino en concepto de importaciones.

La guerra comercial entre China y Estados Unidos lleva muchos meses y empieza a generar un fuerte desgaste en los mercados financieros. Se destaca la volatilidad cada vez que alguno de los países realiza un anuncio que reaviva el conflicto comercial. Las bolsas norteamericanas se derrumbaron este viernes con pérdidas del 3 por ciento. Los indicadores de inestabilidad para los activos de Estados Unidos aumentaron casi 20 por ciento.

El poder ejecutivo de China lanzó un comunicado en respuesta a la fuerte amenaza de Trump. “Las medidas de Estados Unidos han conducido a la continua escalada de las fricciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos, que han perjudicado gravemente los intereses de China, Estados Unidos y otros países, y también amenazan seriamente el sistema de comercio multilateral y el principio del libre comercio”, indicaron desde la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado de China.

Los anuncios de Trump no fueron sólo para empresas norteamericanas fabricando en China. El presidente norteamericano también se concentró en pedidos para las grandes empresas de envío como Amazon y FedEx. Se les solicitó que examinen los paquetes enviados desde China y los devuelvan si creen necesario. Se busca enfrentar el ingreso de fentanilo, un narcótico que se ha transformado en epidemia en los Estados Unidos.