La candidata a diputada por Consenso Federal en la provincia de Buenos, Graciela Camaño, consideró que "los que hablan de la república, están desde el lunes siguiente al proceso electoral destruyendo el sistema democrático. Cuando sistemáticamente venís en un discurso -que es el que le sale de adentro al Presidente- repudiando a la mayoría del proceso electoral de la PASO y haciendo alusiones a trampas y todo lo que se viene diciendo para desmerecer el proceso democrático, o (en el Gobierno) son idiotas -porque no han sabido controlar las elecciones siendo oficialismo- y no merecen estar en el gobierno o están destruyendo la posibilidad de que los argentinos elijamos en un sistema democrático".

En cuanto a la movilización de este sábado en apoyo al presidente Macri, la diputada consideró que "hacen uso y abuso del Estado. Y lo de ayer también forma parte de eso. Es legitimo que el presidente quiera repetir su mandato y es legitimo que tenga sus estrategias y que convoque a las multitudes que adscriben a su proyecto político, ahora de la manera en que se lo hace y los gestos que se tienen, me parecen altamente negativos, creo que estamos retrocediendo institucionalmente".

Camaño consideró en diálogo con Radio 10 que la devaluación del lunes posterior a las PASO fue una decisión del Gobierno. "Es una devaluación que se produce inmediatamente concluido el proceso electoral y luego de haber repudiado la voluntad popular por parte del Presidente. Se está teniendo una estrategia de campaña -aun en la derrota- de manipulación perversa".

Agrego que desde el gobierno mismo dicen que "Marcos Peña es el estratega de la campaña. Cuando ves cómo manipula a la opinión publica y es el alter ego del presidente, entonces que el presidente también se haga cargo de lo que le permite hacer".

"Van a hacer uso y abuso de cualquier cosa desde el Ejecutivo. Por eso, cuando salen algunos personajes de manera injundiosa en la defensa del republicanismo, me da la impresión que no creen en lo que dicen porque en definitiva terminan haciendo todo lo contrario", señaló. Con respecto a las repetidas intervenciones de Elisa Carrió con respecto a la defensa del republicanismo, Camaño señaló que "con lo que dice y con sus comportamientos, ha pasado al ámbito de los ridículo".

La candidata a senadora bonaerense por Consenso Federal consideró que en medio del proceso electoral no hay un debate acorde a la magnitud de la crisis económica y social que atraviesa el país. "Solo se piensa en el proceso electoral. Esto es lo que sucede en la Argentina, donde no solo esta pauperizada la situación social de las personas sino que también pauperizan el sistema democrátivo". En ese sentido, agregó: "Eso es peligroso, porque no somos una democracia que tenga consolidado el sistema. Hasta hace poco tiempo vivíamos en regímenes totalitarios. Si no tenemos una dirigencia política con la capacidad de fortalecer el sistema demócratico, no pidamos una sociedad democrática", concluyó.