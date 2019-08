El primer tiempo fue así: los de Banfield se la pasaban a los de Banfield, y los de Boca casi siempre también se las pasaban a los de Banfield. La pelota estuvo en la mitad del campo que defendía Boca, por lo menos en 40 de los 45 minutos. Banfield tuvo siete córners a favor y Boca solo uno. Banfield tuvo varias aproximaciones que bien podrían ser consideradas situaciones de gol, o al menos jugadas que inquietaban, y Boca tuvo una sola llegada.

Cuando la pelota les llegaba a los defensores de Banfield salían jugando con espacio, y trataban de juntarse con los volantes y los delanteros, y cuando la pelota les llegaba a los defensores de Boca casi siempre optaban por revolearla y alejarla de zonas riesgosas.

El segundo tiempo fue bastante parecido hasta la expulsión de Almendra (injusta, por cierto), aunque con un poco menos de dominio de los locales. Después de la roja directa a Almendra el partido se jugó prácticamente en las cercanías del área grande de Boca. Con Civelli y Vittor en el fondo, y Urzi en el medio como estandartes, el equipo de Crespo machacó una y otra vez en la búsqueda del gol que se le negó. Un poco no concretó porque sus ataques, con el correr de los minutos, se hicieron lentos y previsibles, otro poco porque se repitieron en los centros, y los centrales de Boca no fallaron nunca en los rechazos de cabeza en las pelotas que caían frontales, un poco por la mala fortuna y sobre todo por las manos de Andrada, que fue lejos la figura de la cancha.

Banfield no tuvo situaciones de gol proporcionales a su dominio pero tuvo algunas muy claras. En el primer tiempo Alvarez quedó mano a mano con Andrada, le pegó muy bien y después del manotazo del arquero la pelota dio en la base del palo. En esa misma etapa tuvo una tijera de Vittor que hizo salir la pelota muy cerca, y tuvo un remate del zurdito Urzi que salvó el arquero de Boca con una volada espectacular.

En la etapa final, la vez que Banfield estuvo más cerca del gol fue cuando Vittor enganchó la pelota de sobrepique a la salida de un córner. Soprendido por la rapidez de la jugada y la violencia del impacto, Andrada no pudo hacer nada pero tuvo como aliado al travesaño para conservar la valla invicta. Esa fue la vez que estuvo más cerca, pero también hay que meter en la cuenta varias pelotas que quedaron boyando en el área, una salvada, un cabezazo que salvó Goltz y un par de jugadas más de esas que ponían el corazón en la boca a los hinchas xeneizes.

Por todo resulta difícil de entender que Boca se haya quedado con los tres puntos. Acertó una a los 20 segundos de iniciado el partido, y después casi no hizo nada en función ofensiva, con la excepción de un contraataque sobre el final que pudo ser gol si no se hubiera apurado Soldano. El acierto de Boca llegó en el arranque. Sacaron del medio, llegaron al área, Hurtado tiró un centro, Vittor rechazó corto y pifiado, la recibió Soldano en el borde y cruzó el remate que manoteó pero no pudo controlar Conde. ¿Mereció ganar Boca?. Claramente no. Defendió bien, aguantó, resistió, tiene un arquerazo en Andrada pero dejó la sensación de que jugando así la punta no le va a durar mucho.





0 BANFIELD: Conde; Arciero, Civelli, Vittor Bravo; L. Gómez, J. Rodríguez, Urzi; J. Alvarez, Bertolo, Arias. DT: Crespo.



1 BOCA JUNIORS: Andrada; Buffarini, Goltz, Alonso, Fabra; Reynoso, De Rossi, Almendra, Obando; Hurtado, Soldano. DT: Alfaro.

Estadio: Banfield. Arbitro: Fernando Echenique. Gol: 1m Soldano (Bo). Cambios: 68m Moya por L. Gómez (Ba), 74m Villagra por J. Alvarez (Ba), 78m Campuzano por Obando (Bo), 81m Fontana por Bravo (Ba), 82m L. López por Hurtado (Bo), 86m A. Mac Allister por Reynoso (Bo). Incidencia: 77m expulsado Almendra (Bo).